Soriano quiere "competir por el puesto", como ya hizo con el checo Vaclík

Leganés , 12 jul .- Juan Soriano, cedido al Leganés por el Sevilla, se mostró ambicioso en su presentación con el club blanquiazul y aseguró que tiene ganas de luchar por el puesto con Iván Cuéllar y André Grandi y que llega "a competir" por él, como dijo que ya hizo con "un gran portero" como el checo Tomas Vaclík.

"Si tuviera vértigo no estaría aquí, vengo a competir por el puesto. El año pasado también tenía al lado a un gran portero y competí con él, aprendí mucho. Vengo aquí también a aprender, a madurar, a mejorar y a que el míster vea que aún siendo muy joven puedo competir perfectamente en Primera", dijo.

Soriano asegura aterrizar con 'ilusión máxima' y considera que el de los madrileños es un proyecto 'muy bonito': "Cada año se aspira a más y yo vengo a darlo todo por este escudo, a crecer con mis compañeros y a conseguir los máximos objetivos posibles".

"Vamos a ir día a día y partido a partido y los objetivos se irán marcando a lo largo de la temporada según cómo se den los resultados", añadió en la sala de prensa de la Instalación Deportiva Butarque.

Preguntado sobre la situación el curso anterior del meta ucraniano Andriy Lunin, que apenas tuvo minutos ante la presencia de Cuéllar, el sevillano apuntó: "No voy a pensar en lo que pasó aquí el año pasado. Yo vengo aquí a competir y a trabajar".

"El míster es quien va a decidir y yo no me voy a quedar con la sensación de no haberlo dado todo en cada entrenamiento y en cada partido porque soy un portero que compite. Hay una parte que depende de mi y otra que corresponde al entrenador", agregó.

Además, se definió como "un portero joven y trabajador, que tiene las máximas ganas de darlo todo por este escudo". "Voy a pelear a muerte para ayudar al vestuario, para ayudar a este equipo a conseguir los objetivos. Eso va a encontrar la afición de mí", aseveró.

El secretario técnico del Leganés, Txema Indias, destacó que, cuando contactaron con Juan Soriano, "el tema de la continuidad de Iván Cuéllar" ya lo tenían "muy avanzado y casi cerrado", y les "sorprendió que, entre comillas, no le importara, que estuviera encantado de venir aquí y de pelear el puesto con los otros dos porteros".

También se mostró agradecido al Sevilla por las facilidades dadas a la hora de cerrar su llegada.

"A pesar de sus años, tiene una gran experiencia en el Sevilla, le conocemos de Primera y de Segunda. Ha tenido oportunidad de jugar con ellos tres competiciones, ha adquirido experiencia y confiamos mucho en que con Iván, con él y con Grandi la portería la tenemos muy bien cubierta esta temporada", recalcó.