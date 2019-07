Sábado, 13 de julio de 2019

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 11540355 y otros)

PARTIDOS PSC -Barcelona- El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y el secretario de política municipal, Jaume Collboni, participan en el acto de clausura de la Escuela de Verano del PSC.

MADRID INVESTIDURA -Madrid- El insólito pleno sin candidato de la Asamblea de Madrid ha activado la cuenta atrás para una repetición electoral si de aquí al 10 de septiembre ningún aspirante a presidir la Comunidad logra los apoyos necesarios, una opción que descartan PP, Cs y Vox, que esperan que antes haya acuerdo. Por Sol Carreras .

JUICIO BANKIA -Madrid- El juicio por la salida a Bolsa de Bankia afronta una semana de calma aparente en la que la treintena de exdirectivos de la entidad, incluido su expresidente, Rodrigo Rato, se prepara para las conclusiones, confiados en que las "debilidades" del peritaje de la Fiscalía rebata sus acusaciones.

UNIVERSIDAD BECAS -Madrid- Premiar al universitario que saca matrículas de honor con créditos gratuitos o una rebaja de precios para el siguiente curso es una medida generalizada en todas las autonomías, pero que se aplique por un mero aprobado solo sucede, en mayor o menor medida, en tres: Andalucía, Aragón y Extremadura.

UNIVERSIDAD RECTORES (ENTREVISTA) -Córdoba- El presidente de la Confederación de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos, analiza en una entrevista con Efe la situación del sistema universitario español y reclama medidas urgentes para que la enseñanza superior recupere posiciones en el ámbito internacional.

SANFERMINES 2019 -Pamplona- Séptimo encierro de los Sanfermines 2019, con toros de La Palmosilla, de Tarifa (Cádiz), que por la tarde lidian José Garrido, Luis David y Javier Marín.

MATRIMONIOS CONVENIENCIA -Madrid- Confunde la fecha de la boda, no recuerda el nombre de los hermanos de su pareja, ni sus cicatrices, desconoce sus aficiones y ni sabe qué tabaco fuma. La administración rechaza cada mes decenas de matrimonios sospechosos entre españoles y extranjeros tras entrevistar a los contrayentes.

SEMANA NEGRA -Gijón- La periodista y escritora Rosa Montero habla en la Semana Negra de Gijón de "Los tiempos del odio", su última novela y la tercera en la serie de Bruna Husky, una replicante de combate que habita el Madrid del siglo XXII.

FESTIVAL MAD COOL -Madrid- El cuarto Mad Cool Festival alcanza su jornada de cierre con otras diez horas de música que llevarán a los madrileños a emborracharse de The Cure, Robyn, Gossip, Cat Power, Years And Years, The 1975 y Prophets of Rage, en una jornada en la que también participarán Alizzz, Jorja Smith, Mogwai y Delaporte.

BBK LIVE -Bilbao- La última jornada del festival Bilbao BBK Live ofrece los conciertos de las bandas de rock alternativo Weezer y The Good, The Band & The Queen, entre otros grupos.

FESTIVAL OLMEDO (CRÓNICA) -Olmedo (Valladolid)- Francisca Pizarro Yupanqui era hija del conquistador Francisco Pizarro y de la princesa inca Quispe Sisa, un personaje "formidable" en el que se ha basado Julieta Soria para "Mestiza", un encuentro entre Tirso de Molina y la mujer que se enfrentó a los Reyes Católicos y que hoy estrena el Festival de Olmedo. Por Concha Barrigós.

ANA FERNÁNDEZ (ENTREVISTA) -Mérida- La actriz Ana Fernández, ganadora de un Goya y cabeza de cartel del 'Pericles' del Festival de Teatro Clásico de Mérida, considera que si en general las historias de mujeres están bastante olvidadas de la ficción, a partir de los 40 años "es que parece que no tenemos nada que contar", una situación que achaca a que "los hilos los mueven hombres machistas".

GUERRA CIVIL -Sevilla- George Orwell contaba que a su empeño de aprender español debió salvarle la vida a varios milicianos a los que gritó "¡atrás!" cuando se metían en una emboscada, y ahora, más de ochenta años después, un estudio aborda la trascendente, estratégica y vital labor de los intérpretes en la Guerra Civil.

LUNA ANIVERSARIO -Madrid- La llegada de Neil Armstrong y Edwin Aldrin a la superficie de la Luna en 1969 supuso un momento histórico para la Humanidad, pero también un hito científico y tecnológico: casi todo hubo que descubrirlo, desarrollarlo y probarlo en una misión que tuvo, entre sus claves, la miniaturización de sus componentes.

BATALLA GALLOS (CRÓNICA) -Cornellà (Barcelona)- Blon, Walls, Force, Zasko, Gazir, BTA o Kensuke son algunos de los 16 raperos que se enfrentan hoy en la final de la "Batalla de los Gallos", una competición que reunirá a unos 20.000 seguidores en el RCDE Stadium de la que saldrá proclamado el mejor improvisador de rimas de España.

