Rossetto y Offredo se revelan contra el aburrimiento

Chalons-sur-Saône , 12 jul .- El desfile de ciclistas en la meta de la séptima etapa, la más larga de la edición del Tour de Francia, se asemejaba a un rosario de quejas: "vaya aburrimiento".

El guión esperado de la jornada: una escapada vacía, controlada, abortada en su tramo final por el empuje de los equipos de los "sprinters" y una llegada masiva que coronara a uno de los velocistas.

La letanía provoca bostezos entre los ciclistas que tienen que despertar en el tramo final, cuando la cosa se pone seria y todo despiste puede pagarse caro en una carrera en la que cada segundo es oro.

Mientras la mayor parte de los corredores acepta con fastidio estos "traslados" por pueblos engalanados para la ocasión, dos franceses parecen ir contracorriente de la tendencia oficial y se revelan contra el aburrimiento.

Stéphane Rossetto y Yoann Offredo, habituales de las fugas suicidas, kamikaces del pelotón, criticaron la actitud de sus compañeros.

"Algunos, a parte de sus madres, creo que nadie más sabe que están corriendo el Tour", afirmó Offredo, del Wanti, que se llevó el honor de ser el combativo de la jornada.

Compartió unos 200 kilómetros de fuga con un Rossetto que, en su primer Tour a los 32 años, uno de los debutantes más veteranos de la historia, se está convirtiendo en el otro habitual de las escapadas.

A este admirador de Sylvain Chavanel tampoco le gusta que los otros corredores vivan este tipo de etapas "sin pasión".

"Es una pena que no haya más candidatos para este tipo de escapadas. Pensaba que se formaría un buen grupo, pero he atacado y casi nadie ha seguido", aseguró al término de la etapa.

"A mi me gusta el ciclismo a la antigua. Mi director, Cédric Vasseur se vistió de amarillo en una fuga como esta. Me van a decir que estoy desperdiciando mis fuerzas. Pero no me importa. Yo he pasado un día bueno junto a un amigo", agregó.

El francés siguió criticando a sus compañeros: "Ninguno ha atacado cuando nos han cazado. La gente es conformista, me da la impresión de que no disfrutan sobre la bicicleta".