El PSOE no está dispuesto a que Podemos esté en su futuro Consejo de Gobierno

Logroño, 12 jul (EFE).- La candidata socialista a la Presidencia del Ejecutivo riojano, Concha Andreu, ha asegurado este viernes que su partido no está dispuesto a que Podemos esté en su futuro Consejo de Gobierno porque la coalición de Unidas Podemos (UP) en la región, con dos diputadas, "no es firme" actualmente.

Andreu, en una rueda informativa, ha abogado por "conformar cuanto antes" un Gobierno en La Rioja, que puede ser "corresponsable", por lo que la oferta que el PSOE ha hecho a Podemos es de integrarle en el futuro Ejecutivo mediante cargos intermedios, pero no como titular de Consejerías.

Ha insistido en que esa corresponsabilidad debe ser acorde a la proporcionalidad obtenida en las elecciones del pasado 26 de mayo, cuando el PSOE logró 15 de los 33 diputados en La Rioja; el PP, 12; Ciudadanos, 4; y UP, 2 -una de ellas de IU y la otra de Podemos-.

También ha añadido que si UP no es una coalición firme en La Rioja, el PSOE no está en disposición de integrar en su Ejecutivo regional a una de las dos formaciones, en alusión a IU y Podemos.

El PSOE y la diputada de UP por IU, Henar Moreno, han alcanzado un acuerdo programático para la formación del Gobierno, que no es suficiente, dado que es necesario el voto de la otra diputada de UP por Podemos, Raquel Romero, quien insiste en que el apoyo de la coalición está supeditado a que esta se incorpore al futuro Consejo de Gobierno.

Podemos ha pedido ser titular de tres de las ocho consejerías que el PSOE proyecta para su futuro Gobierno en La Rioja, lo que es "egoísmo barato", según Andreu, quien, el próximo día quince, presentará su programa en el pleno de investidura.

El PSOE, ha puntualizado, estaría dispuesto a ofrecer una proporción de consejerías, que no ha concretado, a Podemos siempre que la formación morada tuviera un acuerdo firme con IU, una posibilidad que, en la actualidad, no existe porque Moreno ha dicho que su partido no entablará una negociación "a tres".

En la actual situación de división entre IU y Podemos dentro de UP La Rioja, la posibilidad que Andreu ve para formar un Gobierno es conseguir acuerdos programáticos con cada una de las dos formaciones, como ya ha conseguido con IU.