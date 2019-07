Oriol Mena gana la sexta etapa y se sitúa segundo

Madrid, 11 jul (EFE).- El piloto del Maresme, Oriol Mena ha ganado la sexta etapa de la Ruta de la Seda disputada entre Mandalgobi y Dalanzadgad, al sur de Mongolia, con un tiempo de 2h13min, seguido del polaco Adam Tomiczek, a 16 segundos, y el valenciano Joan Barreda a 3 minutos del ganador.

El triunfo en la jornada sitúa a Mena segundo en la general que encabeza por tercer día consecutivo por el británico Sam Sunderland con 21 minutos de ventaja sobre el español. Barreda sube a la posición undécima después del susto del jueves, donde una caída le hizo perder casi tres horas.

Laia Sanz ha llegado en séptima posición con lo que da un salto clasificatorio y se sitúa en la octava posición de la general, a una hora escasa de Sunderland.

"Ha sido otra etapa muy rápida, con unas condiciones que me van bien y en un tipo de terreno muy similar al de estos últimos días en Mongolia", explica la catalana. "He tenido buen ritmo hasta el repostaje. Después había una nota complicada en el roadbook, pero he perdido poco tiempo", añadió.

La etapa, inicialmente de 408 kilómetros, se ha tenido que recortar debido al mal estado del terreno. Los pilotos han cubierto 129 kilómetros neutralizados y otros 279 finalmente cronometrados.

El sábado se disputa la sexta etapa de 550 kilómetros entre Dalanzadgad y la ciudad china de Bayinbaoligezhen.