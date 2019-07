Obiang culpa a los "lobbies" de los malos informes sobre los derechos humanos

Lisboa, 12 jul (EFE).- El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, culpó hoy, en una entrevista divulgada por la Agencia Lusa, a los "lobbies" de que las organizaciones humanitarias den informes negativos sobre la violación de los derechos humanos en la antigua colonia española.

Se refirió a los grupos de presión como "financiadores", ya que "las organizaciones humanitarias hacen su trabajo, porque, si no hacen ese trabajo, no van a cobrar".

"Pero no quiere decir que todo lo que dicen los agentes de esas organizaciones es real, porque ellos hacen su trabajo, su rol de dar informes positivos o negativos, depende", aseguró.

Según Obiang, "hay que tener afinidad con ellos y por eso muchas veces algunos países recurren a los lobbies, porque el lobby cobra dinero y va a esos agentes para decir: 'no hay que volver a informar mal de ese país' y después sale un buen informe".

Para el presidente, "la Asamblea de los Derechos Humanos (de la ONU) sabe que Guinea Ecuatorial está cumpliendo con su programa" y recordó que "estamos acudiendo periódicamente a la Asamblea de los Derechos Humanos en Ginebra".

"Los informes están claros, pero nada tienen que ver con los informes de las organizaciones", concluyó.

Sobre su deseo expresado en los últimos meses de que el Parlamento de Guinea Ecuatorial apruebe la abolición de la pena de muerte, Obiang insistió en que no va a autorizar más ejecuciones, ya que "si la Justicia aplica la pena de muerte, no se puede ejecutar a la persona si el presidente no lo autoriza".

"No queremos que se vuelva a matar a ninguna persona en Guinea Ecuatorial por los hechos delictivos que haya cometido", por lo que aseguró que quiere "influir" para que el Parlamento apruebe la abolición en la sesión que celebrará en el mes de septiembre.