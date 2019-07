Nathy Peluso: "La música es una herramienta muy pura para inspirar a mujeres"

Nueva York, 12 jul (EFE).- Irreverente y despreocupada, la cantante argentina Nathy Peluso, que llama la atención con una mezcla de géneros tan dispares como el rap, el swing o el jazz, se confiesa "muy orgullosa" de formar parte de la ola feminista y considera la música como una "herramienta pura" para inspirar a las mujeres.

"Si yo puedo formar parte y colaborar en dar mi voz (en el feminismo), me siento súper orgullosa", dice Peluso, de 24 años, en una entrevista con Efe durante su participación en el Congreso de Música Alternativa Latina de Nueva York, que se celebra en la Gran Manzana esta semana.

"La música es una herramienta muy pura con la que inspirar a las mujeres y a los humanos en general. Me parece algo muy lindo", agrega la artista, que con sus canciones y sus videoclips muestra una clara indiferencia por las normas sociales y lo establecido.

Con propuestas como la de "La Sandunguera" y la más reciente "Natikillah", Peluso deja patente que forma parte del grupo de mujeres que muestran su cuerpo sin complejos, dejando de lado los cánones de belleza dictados por la industria hasta hace poco en los que sólo la delgadez era admisible.

"Creo que lo lindo de poder liderar mi proyecto es poder alentar a las mujeres a quererse con el cuerpo que tienen, ya sean muy delgadas o con el cuerpo natural que les haya dado la naturaleza", señala la argentina, que se trasladó a España en 2004, a los 10 años.

"El poder inspirar a las mujeres a que se quieran como son es de lo que estoy orgullosa", subraya, a la vez que aclara que no tiene "ningún problema con las mujeres súper delgadas".

Peluso tampoco se corta a la hora de introducir elementos claramente sexuales en su música, y se defiende de posibles críticas de que este elemento resulte contrario a su papel en la corriente feminista.

"Que no me miren. Hay muchas cosas que ver", dice tajante la artista en un claro mensaje hacia todos aquellos que no estén de acuerdo con su imagen.

"Creo que la sexualidad es algo maravilloso, de lo que me aprovecho de manera orgánica y natural porque es mía. Puedo hacer lo que quiera con ella", reivindica.

En cuanto a su proceso creativo, y cómo acabó aunando música que en un primer momento puede parecer incompatible, la cantante y compositora explica que fue algo que se "desarrolló de forma natural".

"Fui haciendo música y descubriendo que mi manera de hacerla era esa, el componer desde todo eso que aprendí escuchando. Y sin saber y sin planearlo, me descubrí haciendo fusión", señala Peluso, que enumera entre sus inspiraciones al clásico Frank Sinatra, los raperos Notorious B.I.G. o Dr. Dre, el rey del funky James Brown o los salseros Héctor Lavoe y Gloria Estefan.

Su éxito la ha llevado a actuar por primera vez en la Gran Manzana esta semana para formar parte del Congreso de Música Alternativa Latina de Nueva York, uno de los más importantes de su género, y a tocar en el icónico Central Park.

"Me siento muy afortunada de poder formar parte de esta experiencia y de venir por primera vez a Nueva York y encontrarme con este público, que no me esperaba", comenta Peluso.

Para su futura carrera musical la argentina sólo espera una cosa, "disfrutar", mientras revela que está "encaminando un nuevo disco con mucha ilusión y mucha hambre por mostrárselo al público", aunque no da una fecha concreta.

"Requiere de mi tiempo de trabajo y en cuanto pueda iré sacando cosas a la luz para que (mis seguidores) disfruten", zanja.