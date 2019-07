El ministro Rugy cuenta con el apoyo de Macron y no tiene razón para dimitir

París, 12 jul (EFE).- El ministro francés de la Transición Ecológica, François de Rugy, afirmó este viernes que cuenta con el apoyo del presidente, Emmanuel Macron, para mantenerse en el puesto tras las revelaciones de los últimos días sobre gastos suntuarios o supuestamente indebidos con dinero público.

"No tengo absolutamente ninguna razón para dimitir", subrayó al canal "BFMTV" de Rugy en una entrevista al comienzo de la cual estuvo a punto de llorar.

El ministro afirmó que tanto Macron el miércoles como el primer ministro, Édouard Philippe, el jueves, le dijeron que no cediera a las diversas publicaciones de los últimos días sobre su tren de vida en el sitio de información "Médiapart", al que descalificó por contar "cosas que son falsas".

Cargó en particular contra el último artículo en el que se indica que se ha beneficiado de una vivienda que alquila cerca de Nantes y que por su régimen fiscal sólo podrían ocupar personas con bajos recursos.

Aseguró que con esa vivienda había sido "víctima de un engaño" por parte de la agencia inmobiliaria que intervino en el alquiler y de la propietaria, que no se la debería haber alquilado a él.

Pero las revelaciones más polémicas de "Médiapart" son las referidas a una serie de cenas que ofreció como presidente de la Asamblea Nacional, entre 2017 y 2018, acompañadas de fotos en las que se pueden ver langostas y vinos de varios cientos de euros.

De Rugy respondió que era el personal el que elegía los vinos que se servían, que él no bebe champán porque no le sienta bien y que tampoco come langosta porque tiene intolerancia a los crustáceos.

El ministro dio a entender que las fotos de esas cenas presentadas por "Médiapart" las ha filtrado alguien que quería "ajustar cuentas" con su mujer.

El titular de la Transición Ecológica, en cualquier caso, tendrá que explicarse sobre esas cenas ante el secretario general de la Asamblea Nacional para determinar quiénes fueron los invitados - él sostiene que tenían que ver con asuntos de trabaj o-.

En su defensa, puso el acento en que mientras fue presidente de la Asamblea Nacional redujo los gastos de representación en un 13 % y los de desplazamientos en un 35 %.