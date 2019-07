Maduro defiende a vicepresidente ante acusaciones de vínculos con Hezbolá

Caracas, 12 jul (EFE).- El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, defendió este viernes a su vicepresidente económico, Tareck el Aissami, ante acusaciones de supuestos vínculos con Hezbolá, y aseguró que el también ministro nunca ha tenido relación con ese grupo chií libanés.

"Se la pasa el Gobierno de Estados Unidos atacando a Tareck el Aissami porque es hijo de un matrimonio árabe, padre árabe, madre árabe, de una familia que está una parte en Siria y otra en el Líbano, una familia trabajadora, de gente honesta, de gente patriota", dijo Maduro en un acto con empresarios.

El Aissami ha sido acusado en diversas ocasiones de tener supuestos vínculos con el grupo chií.

Según informó el diario The New York Times en mayo pasado, basándose en un expediente que habría recibido de un ex alto cargo venezolano de inteligencia, El Aissami y su familia han facilitado la entrada en Venezuela de miembros de la milicia libanesa Hezbolá y han hecho negocios con un narcotraficante, entre otras cosas.

Aunque Maduro no se refirió directamente a una información en concreto, sí señaló que "todos los días el Departamento de Estado (de Estados Unidos) y los traidores" que se han ido a ese país "a ponerse al servicio del imperio gringo" atacan a El Aissami.

"Porque es un hombre valiente que no tiene precio, es un verdadero patriota, revolucionario, socialista, lo quieren vincular a Hezbolá", dijo, al tiempo que recordó que su vicepresidente ha sido líder estudiantil, diputado y ministro.

"Tareck nunca ha tenido relación con Hezbolá y Hezbolá es un partido político legal que tiene ministros, que tiene diputados, tiene gobernadores allá (...) Yo repudio, por falaz, mentiroso y manipulado, los ataques que han hecho contra nuestro ministro Tareck el Aissami y pido todo el apoyo del pueblo venezolano", añadió.

Maduro también aprovechó para afirmar que en Venezuela viven más de un millón de árabes que son bienvenidos y muy queridos.

En febrero de 2017, el canal CNN en Español también publicó una investigación sobre la presunta venta de pasaportes y visas desde la embajada de Venezuela en Irak, en el que se señalaba a El Aissami de estar vinculado "a personas relacionadas con el grupo terrorista Hezbolá".