García Pont: "Borja puede irse al Betis en 48 horas o en quince días"

Redacción deportes, 12 jul (EFE).- El vicepresidente del Espanyol Carlos García Pont afirmó este viernes en la concentración de Navata (Girona) que el delantero Borja Iglesias "puede irse al Betis en 48 horas o en quince días", en función de la evolución de las negociaciones.

El dirigente insistió en que no cree que a estas alturas se "rompa todo", aunque no descartó ningún escenario: "Todo puede pasar. Hablamos de condiciones y hasta que todas las partes no estén de acuerdo no firmaremos. Si Borja se queda, tendremos un jugadorazo y si se va, contaremos con recursos para hacer otras cosas".

García Pont también confirmó las conversaciones por el atacante argentino de Vélez, Matías Vargas. "Todos sabemos que en el mundo del fútbol hasta que no esta todo cerrado no se puede dar por firmado", apuntó.

El vicepresidente explicó además que las negociaciones con el Atlético de Madrid por el central Mario Hermoso están paradas: "Si el Atlético no se mueve un poco no pasará nada, actualmente no hay conversaciones".

El directivo blanquiazul desveló también que el límite salarial de la plantilla para la temporada 2019-20 es de entre "64 y 68" millones de euros.