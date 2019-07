Fran Fernández: "Hay muchos para ascender y ¿por qué no podemos estar ahí?"

Alcorcón , 12 jul .- El almeriense Fran Fernández, nuevo entrenador del Alcorcón, declaró este viernes que "ilusión y ambición" son dos palabras que le definen y, aunque dijo que los objetivos se los marca "a corto plazo y hay muchos equipos para ascender", preguntó por qué no uno de ellos puede ser el suyo.

Fran Fernández, de 39 años, es el elegido por la nueva propiedad del Alcorcón y la dirección deportiva que encabeza Emilio Vega para su décima temporada en Segunda, tras decidir que Cristóbal Parralo no siga al frente pese a tener un año más de contrato.

El técnico almeriense ha estado ligado las últimas tres campañas al equipo de su ciudad, al que ha dirigido en 51 partidos en Segunda, pero solo en la última como primer entrenador.

"Ilusión y ambición son dos palabras que definen lo que soy. Soy un profesional que quiere transmitir ilusión, humildad y toda la ambición del mundo. Se me presentó un proyecto y enseguida congeniamos. Este equipo lo va a dar todo, los objetivos van a se muy cercanos y a partir de ahí veremos donde llegamos", dijo Fernández.

"Yo quiero que seamos un equipo atrevido, valiente y de la misma manera hacía dentro lo digo. Hay que actuar y conseguirlo", señaló.

El entrenador almeriense desveló que se ha encontrado una plantilla "muy abierta al trabajo" que se les está planteando estos primeros días de pretemporada.

"Tuvimos antes de empezar una entrevista individual y hasta el momento el trabajo, el comportamiento y la profesionalidad esta siendo bárbara", apuntó Fran Fernández, que también subrayó que su equipo "necesita cambios".

"Tenemos claro lo que tenemos y necesitamos mejorar. No hay una parcela o zona que queramos reforzar, sino todo en general. Tenemos una base de plantilla muy buena. La temporada pasada el objetivo se hizo posible y tuvimos una permanencia tranquila, pero ahora necesitamos savia nueva y gente que venga con ilusión", confesó.

"De momento no hay que sacar demasiadas conclusiones. Los futbolistas se tienen que adaptar a lo que pedimos", apuntó Fernández, que volvió a hablar de los objetivos que se marca el club de manera ambiciosa.

"No nos planteamos objetivos a largo plazo. Hay catorce, quince o diecisiete equipos que quieren ascender y no somos ni más ni menos que nadie. Hay que valorar la categoría, pero ¿por qué no podemos ser nosotros uno de esos?. Queremos evolucionar y ver hasta donde somos capaces de llegar. Queremos que la afición se sienta contenta y ambición no va a faltar", concluyó.

Junto con el técnico andaluz llegan Héctor Berenguel (segundo entrenador), Francisco Javier Roda (entrenador de porteros), Cristóbal Fuentes (preparador físico) y José Miguel Marcos (analista).