Barcelona acogerá la gala de los Best Chef Awards

Barcelona, 12 jul (EFE).- Barcelona acogerá en septiembre la gala de entrega de los The Best Chef Awards, los galardones que cada año distinguen a los mejores cocineros del mundo, elegidos por los propios chefs y profesionales.

Los premios Best Chef han dado a conocer este viernes los primeros 100 finalistas de 2019, después de cerrar la ronda de votación de cocineros y profesionales de la industria.

Los países que cuentan con mayor representación en este centenar de finalistas son Francia (18), Italia (12) y España (12).

El pasado año, entre los cinco mejores figuraron Joan Roca (España), Rene Redzepi (Dinamarca), David Muñoz (España), Björn Frantzén (Suecia) y Jonnie Boer (Países Bajos).

En la lista de los 100 finalistas más importantes entran por primera vez los cocineros españoles Victor Arguinzoniz, Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas.

Son también novedad David Chang y Kyle Connaughton (EEUU); Adeline Grattard y Guy Savoy (Francia); Zaiyu Hasegawa, Hiroyasu Kawate y Seiji Yamamoto (Japón); Paul Cunningham (Reino Unido); Anatoly Kazakow (Rusia); Pia León y Mitsuharu 'Micha' Tsumura (Perú); Edgar Núñez y Daniela Soto-Innes (México).

A partir del 1 de agosto, la votación estará abierta para el premio The Best Chef Fol-LOVERS, una categoría de premio especial abierta a la comunidad de seguidores de The Best Chef.

La comunidad gastronómica tendrá un mes para votar en línea por sus chefs favoritos a través de la página web The Best Chef Awards.

La gala de los premios se celebrará el próximo 24 de septiembre y tendrá lugar en la Universidad de Barcelona, en colaboración con la Agencia de Turismo de Cataluña.

En la gala se entregarán premios en nueve categorías: The Best Chef Award Top 100, The Best Chef City Gourmet Award, The Best Chef Rising Star Award, The Best Chef Fol-LOVERS Award, The Best Chef Pastry Award, el premio Chef Best FoodArt Award, The Best Chef New Entry Entry, el premio The Best Chef votado por Chef Award y el premio The Best Chef Legend Award.