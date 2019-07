Álex Martín: "Vengo a demostrar que valgo para estar en Primera"

Leganés , 12 jul .- Álex Martín, defensa central del Leganés que ha fichado por el conjunto blanquiazul tras pasar por el Real Madrid, deseó poder ganarse la confianza de su técnico Mauricio Pellegrino.

"Yo vengo aquí a trabajar semana a semana. Luego quien decide es el entrenador pero vengo a demostrar que valgo para estar en Primera. Vengo a crecer, a aprender y a dar el máximo posible. Tanto el club como yo estamos creciendo", comentó.

Martín afirmó que su idea es 'ir partido a partido y aprender' así como aportar su granito de arena para que todo salga bien al tiempo que mostró su deseo de 'jugar lo más que pueda' durante una puesta de largo que tuvo lugar en la Instalación Deportiva Butarque.

Acostumbrado a jugar en el eje de la zaga acompañado de otro central, cree que no tendrá problemas si se apuesta por una línea de tres: "Me adapto a lo que pida el partido, a lo que pida el entrenador. Me da igual tanto por izquierda, como por el centro, como por la derecha. Me adapto al equipo".

Además habló de sí mismo y de lo que puede aportar a la plantilla con su incorporación: "Me defino como un jugador muy listo dentro del campo. Vengo a aprender lo máximo posible este año de mis compañeros y de los que están en mi posición".

Por otro lado se refirió a Óscar Rodríguez, con quien volverá a compartir vestuario: "Él ha estado conmigo cuatro temporadas en el Real Madrid, es un compañero al que he tenido también en la Selección. Es un compañero diez, un futbolista diez. Nos llevamos muy bien".