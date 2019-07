Waterboys, una mítica banda irlandesa abre el festival Pirineos Sur

Huesca, 11 jul (EFE).- La mítica banda de folk-rock irlandesa The Waterboys inaugurará mañana el 28 Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur, que a lo largo de julio llevará al escenario flotante de Lanuza (Huesca) a figuras como Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Martirio con Chano Domínguez o Silvia Pérez Cruz con Toquinho.

The Waterboys nació en el Londres de los años ochenta bajo el liderazgo de Mike Scott, con un sonido que inicialmente les relacionó con grupos como Simply Minds o The Alarm y que posteriormente han enriquecido con aires rock, blues e, incluso, hip hop.

El líder del grupo y sus inspiraciones a partir de la literatura, la filosofía, el empuje de lo espiritual o la imagen del mar propiciaron la aparición de discos clásicos del rock europeo como "This Is The Sea" (1985), "Fisherman's Blues" (1988) o "Room To Room" (1990), claves en la recuperación del folk irlandés.

Previamente, el escenario flotante albergará un concierto de Morgan, uno de los grupos españoles más respetados por público y crítica en los últimos años.

El interés que los organizadores han mantenido desde sus comienzos por las músicas africanas se verá refrendado este año con la participación de cuatro formaciones procedentes de Camerún, Ghana, Etiopía y Benin, y a través de la colaboración iniciada con Wiriko, una asociación cultural para la divulgación y promoción de las artes y culturas africanas.

En cuanto a América Latina, habrá figuras como Trending Tropics, Moonlight Benjamin o la artista Mon Laferte, que junto con Maruja Limón y Lornoar, refuerzan la presencia de voces femeninas.