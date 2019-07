Viernes, 12 de julio de 2019

(foto)(video)

(foto)(video)

ESPAÑA INFLACIÓN -Madrid- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el índice de precios de consumo (IPC) de junio, tras adelantar que la inflación se moderó el mes pasado hasta el 0,4 % anual, cuatro décimas menos que el mes anterior.

(foto)(video)

TIEMPO CALOR -Madrid- Este viernes se alcanzarán los 40 grados pero el fin de semana traerá un desplome de las temperaturas, sobre todo en Madrid, ambas Castillas, Andalucía, Extremadura y Aragón.

(foto)(video)

CINE APOLO 11 (CRÓNICA) -Madrid- El documental "Apolo 11" se adentra en la épica del viaje a la Luna en un montaje espectacular que incluye imágenes inéditas en 70 mm, un material recuperado de los archivos de la NASA y con el que aspira a ser la producción definitiva sobre la llegada del hombre al satélite.

BECAS LA CAIXA -Barcelona- La secretaria de Estado de Universidades e Investigación, Ángeles Heras, y el director general de la Fundación La Caixa, Jaume Giró, entregan este viernes las 77 becas de La Caixa para que jóvenes graduados cursen sus doctorados en universidades y centros de investigación punteros de toda España.

FESTIVAL MAD COOL -Madrid- The Smashing Pumpkins, The National y Vetusta Morla se llevarán probablemente los laureles del Mad Cool Festival en la jornada de este viernes, con una oferta que incluirá además a Sharon Van Etten, Miles Kane, Marina, Empire of The Sun y Vince Staples, entre otros.

(foto)(video)

BBK LIVE -Bilbao- La banda de rock neoyorquina The Strokes y la cantante española Rosalía actúan en la segunda jornada del festival Bilbao BBK Live, junto a los grupos Suede y The Blace.

PLÁCIDO DOMINGO -Madrid- El "operaholic" Plácido Domingo, como le ha bautizado la prensa estadounidense por su "adicción" a la ópera, presenta hoy en rueda de prensa la obra con la que cerrará este año la temporada del Real, "Giovanna d'Arco", que interpretará a partir del 14 de julio en versión concierto.

(foto)

SANFERMINES 2019 -Pamplona- Sexto encierro de los Sanfermines 2019, con toros de Núñez del Cuvillo, de Vejer de la Frontera (Cádiz), que por la tarde lidiarán los diestros Miguel Ángel Perera, Cayetano y Andrés Roca Rey.

(foto)(video)

EFE

Redacción Efe Nacional

(34)913 467 186

nacional@efe.com