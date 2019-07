Serena, sobre récord de Court: "No importa, siempre tendré una gran carrera"

Londres, 11 jul (EFE).- La estadounidense Serena Williams negó este jueves que le vaya a afectar en la final de Wimbledon poder alcanzar el récord de títulos de Grand Slam de Margaret Court y explicó que, pase lo que pase, siempre tendrá "una gran carrera".

"No es algo sobre lo que piense porque esto no va sobre 23, 24 o 25 (Grand Slam). Lo que importa es que salga ahí y dé lo mejor de mí misma sin importar el resto. No importa lo que haga porque siempre tendré una gran carrera", argumentó la pequeña de las Williams.

Serena, que buscará este sábado su vigésimo cuarto Grand Slam, se enfrentará a la rumana Simon Halep, que opta a su segundo entorchado, el que sería el primero en Wimbledon.

"Hay tantas cosas impresionantes sobre ella. Una de ellas es su tenacidad. Creo que también su habilidad para mejorar cada vez, para seguir mejorando. Su habilidad para encontrar fuera. No se la puede subestimar", agregó.

Además, la estadounidense destacó en rueda de prensa el efecto positivo que ha tenido en ella el hecho de jugar el dobles mixto junto al británico Andy Murray.

"Os lo juro, cuando pego una volea pienso "¿Hubiera hecho esto si no hubiera jugado en dobles? No creo. El dobles me ha ayudado. No atacaba tanto la red", señaló Serena, que cayó junto a Murray en tercera ronda de la modalidad mixta.

Será la segunda final consecutiva para la estadounidense en Wimbledon, después de que el año pasado se viera superada por la alemana Angelique Kerber, encuentro que Serena rememoró.

"Estaba cansada y Angie jugó increíble. Estaba triste, pero al mismo tiempo orgullosa de mi misma. No hubo mucho más que pudiera hacer en ese partido. Físicamente no estuve allí", puntualizó.