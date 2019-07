EE.UU. niega que evalúe levantar las sanciones a Pionyang unos meses

Washington, 11 jul (EFE).- El Gobierno de EE.UU. negó hoy que esté considerando levantar las sanciones a Corea del Norte durante 12 ó 18 meses a cambio de que su líder, Kim Jong-un, congele el programa nuclear, tal y como informó la agencia surcoreana Yonhap.

En una rueda de prensa, la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, explicó que al conocer la noticia publicada hoy por Yonhap contactó con Stephen Biegun, el enviado especial de EE.UU. para Corea del Norte, y él rechazó esa información.

"Aunque no anticipamos ninguna forma de sanción desde este podio, ya sea añadiendo unas sanciones o quitando otras, sí diré que hablé con Biegun sobre eso y categóricamente lo negó y dijo que ese artículo de prensa era totalmente falso. No hay nada de verdad en ello", manifestó Ortagus.

Este mismo jueves, Yonhap aseguró que EE.UU. está evaluando pedir a Corea del Norte la congelación de su programa nuclear, de misiles y de armas químicas y biológicas, en vez de su eliminación completa, como había reclamado hasta ahora.

En concreto, Washington estaría evaluando levantar las sanciones que restringen la exportación de carbón y textiles (una de las mayores fuentes de ingresos para Pionyang), a cambio de que Kim congele por completo el programa nuclear y desmantele el complejo de Yongbyon, epicentro del programa atómico norcoreano.

En su artículo, Yonhap citó a una fuente con conocimiento de las deliberaciones sobre Corea del Norte en la Casa Blanca.

El 30 de enero, The New York Times adelantó que el Gobierno del presidente Donald Trump estaba barajando levantar algunas sanciones a Corea del Norte a cambio de una pausa en su programa nuclear, aunque en esa ocasión el diario no detalló si las sanciones se iban a levantar durante unos meses, como sí hizo hoy Yonhap.

De ponerse en práctica, la idea de EE.UU. supondría una aceptación del "statu quo" y legitimaría a Corea del Norte como una potencia nuclear.

Desde que comenzaron las negociaciones hace más de un año, Trump ha insistido en que su objetivo es la "desnuclearización completa y verificada" de la península coreana.

En 1994, la Administración del presidente Bill Clinton (1993-2001) puso en práctica sin éxito un enfoque similar con el padre del actual líder norcoreano, Kim Jong-il.

Clinton consiguió que Corea del Norte detuviera su programa nuclear durante cinco año, hasta que salió a la luz que las autoridades norcoreanas estaban enriqueciendo uranio, una de las vías para el desarrollo de bombas nucleares.