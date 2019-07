Interrumpen servicio de Cercanías en Girona por fuga química en un mercancías

Barcelona, 11 jul (EFE).- Un fuga química en un tren de mercancías en Riudellots de la Selva (Girona) ha obligado este jueves a interrumpir el tráfico ferroviario de la R11 entre Maçanet y Girona, así como a evacuar una gasolinera cercana, a confinar a los trabajadores de dos empresas y a cortar al tráfico la C-25.

Los Bomberos de la Generalitat han informado de que el incidente ha obligado asimismo a activar la prealerta del plan Transcat de emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas, al producirse una fuga de ácido nítrico que, no obstante, "no supone riesgo para la población" y que no ha causado heridos ni intoxicados.

Los bomberos han localizado la fuga en una válvulas de uno de los vagones del tren de mercancías y, sobre las 08.00 horas, han logrado sellarla y contener la fuga.

Aunque no implicaba peligro para la población, los bomberos han evacuado una gasolinera situada en las inmediaciones, han confinado a los trabajadores de dos empresas en el interior de las instalaciones y han pedido a Renfe que interrumpiera la circulación férrea por la zona.

Nueve dotaciones de los Bomberos de la Generalitat han trabajado en el lugar para neutraliza la fuga.

Por su parte, Renfe recomienda a los viajeros que, debido a las dificultades para encontrar autocares que cubran el trayecto de la R11 interrumpido por la temporada de verano, usen medios alternativos hasta que se pueda restablecer el tráfico ferroviario.

La compañía ferroviaria está encaminando a los viajeros que iban a coger el tren en Girona y Figueres al servicio del AVE.