Halep: "Creo en mis opciones de vencer a Serena"

Londres, 11 jul (EFE).- La rumana Simona Halep, que alcanzó este jueves su primera final en Wimbledon, explicó en rueda de prensa que cree en sus opciones de vencer a la estadounidense Serena Williams en la final del próximo sábado.

"He jugado muchos partidos contra ella. Muchos de ellos fueron muy parejos. He aprendido que tengo una oportunidad contra ella y cuando nos enfrentemos creeré que tengo la oportunidad de ganar. Por supuesto que respeto mucho lo que ha hecho y lo que está haciendo", explicó Halep.

La rumana, que posee un título de Grand Slam en Roland Garros 2018, disputará su primera final en Wimbledon, por lo que fue pregunta sobre qué ha variado en su juego para lograr esta final sobre hierba.

"He cambiado un poco mi juego. Tiro algunas dejadas, uso más el cortado, el servicio me está ayudando. Ahora, cuando la bola viene hacia mí, sé lo que hacer con ella. Quizás ese sea el porqué, quizás tenga más confianza y ya no esté asustada por el bote de la bola. También me siento muy estable de piernas que eso es muy importante en hierba", sopesó la jugadora de Constanza.

Además, Halep es la jugadora que se interpone en el récord de Serena Williams para igualar a la australiana Margaret Court como la tenista con más Grand Slam de la historia, con 24.

"Estoy más desesperada por ganar Wimbledon que por frenarla a ella. Me concentraré en mí, no voy a pensar en sus récords" apuntó Halep.