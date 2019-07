Ferreyra: "Matías Vargas aportaría mucho al equipo"

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- El delantero argentino del Espanyol Facundo Ferreyra afirmó este jueves en la concentración de Navata (Girona) que el atacante de Vélez, Matías Vargas, en la agenda del club blanquiazul, "es un jugador muy completo" y si ficha aportará "mucho" al equipo.

De todas formas, Ferreyra insistió en que desconoce la veracidad de las informaciones que han surgido durante los últimos días sobre el futuro de Vargas: "No sé cuánto hay de verdad en las cosas que han salido. Aún así, lo seguí mucho porque jugué allí y soy hincha de Vélez".

El ariete se mostró feliz por empezar la pretemporada en las mismas condiciones que sus compañeros. "Estoy contento por poder arrancar de cero con el equipo y sumar una nueva campaña. Estamos contentos con el entrenador, hay buen clima y pensamos ya en el partido del día 25 de la Liga Europa", dijo.

Ferreyra recordó que cuando llegó al Espanyol en el pasado mercado de enero no lo hizo en las mejores condiciones: "El equipo ya tenía su idea de juego, con un solo delantero. Cuando podía despegar, después de Bilbao, me lesioné. Eso me quitó minutos y Borja marcaba goles. Sólo podía esperar".