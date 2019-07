Endesa dice que le hubiera gustado una tasa de retribución un poco más alta

Madrid, 11 jul (EFE).- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha dicho que él hubiera puesto un "poquito más alta" la tasa del 5,58 % de retribución a las redes eléctricas propuesta por Competencia, aunque las alegaciones de la compañía se centrarán en cuestiones técnicas y no si la tasa tiene que ser 5,58 % o 6 %.

Bogas, que ha participado este jueves en la jornada "Los retos del coche eléctrico", organizada por Prisa, ha explicado a los medios de comunicación que el que haya una retribución adecuada incentivaría el desarrollo de acciones para la electrificación, mientras que una retribución ajustada la retrasaría.

Respecto a la rebaja de la tasa de retribución al sector eléctrico, que pasará del 6,5 % al 5,58 % en el próximo periodo regulatorio de seis años, que comienza en 2020, ha dicho que él la hubiera puesto un "poquito más alta, pues hubiera animado más a la inversión".

No obstante, ha señalado que las alegaciones que presentará Endesa a las propuestas de circulares de la CNMC tratan sobre cuestiones específicas, algún punto que creen que no se ha tratado correctamente, "pero más bien cuestiones técnicas, no si la tasa tiene que ser 5,58 % ó 6 %".

Con relación a las declaraciones que este miércoles hacía el presidente de Red Eléctrica de España (REE), Jordi Sevilla, sobre que la propuesta de la CNMC puede poner en riesgo los objetivos de la transición energética, Bogas ha señalado que hace una reflexión interesante sobre cosas que pretendiendo rebajar costes, al final puedan hacer más costosa la electricidad.

Ha añadido que habría que hacer una revisión y compaginar más objetivos que puede tener el sector energético con la regulación, para lo que ha recordado existe una Comisión de Coordinación entre el Gobierno y el regulador, la CNMC.