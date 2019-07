Barbón busca estabilidad en la izquierda y apoyo al asturiano en la derecha

Oviedo, 11 jul (EFE).- El candidato del PSOE a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, mirará a la izquierda para buscar la estabilidad de su futuro gobierno y evitar una legislatura de bloqueo en la que impulsará la cooficialidad del asturiano, para lo que ha reclamado la imprescindible colaboración de la derecha.

Barbón se ha expresado así en el discurso que ha abierto la sesión de investidura del próximo presidente asturiano en la que concurre como único candidato y en la que tiene garantizada la elección en segunda ronda, el próximo lunes, con el apoyo de PSOE e IU, al margen de que Podemos lo respalde o se abstenga.

En un discurso de una hora en el pleno de la Cámara asturiana, ante el presidente en funciones, el también socialista Javier Fernández, Barbón ha apuntado que los asturianos decidieron que su futuro pase por políticas progresistas y de izquierdas "que defiendan derechos y libertades, que robustezcan el Estado de bienestar y refuercen la regeneración democrática".

Ese futuro Gobierno, ha subrayado, debe estar liderado por el PSOE al contar con 20 de los 26 diputados de las formaciones de izquierdas, "una mayoría suficiente para avanzar en el progreso" con el único requisito de que su partido, Podemos e IU sepan "conversar, acordar, superar la tentación del bloqueo".

Un bloqueo que, ha advertido, se está produciendo también a nivel nacional y que es "una pésima opción" para los asturianos pese a que la región "necesita cuanto antes un Gobierno socialista en España".

"Todos tenemos un pasado, aciertos y errores de los que aprender. Asumamos que el bloqueo no da resultado: jamás ha favorecido a la ciudadanía; por no ser, ni siquiera ha sido electoralmente rentable", ha señalado Barbón a Podemos con quien, no obstante, seguirá buscando acuerdos haga lo que haga en la investidura.

Entre ellos, el impulso de la cooficialidad del asturiano, una apuesta nueva para el PSOE que ha llevado este jueves a que Barbón se haya erigido como el primer candidato que ha utilizado esta lengua en un discurso de investidura.

A falta de un diputado en las filas de la izquierda para poder abordar una reforma del Estatuto e Autonomía que haga del asturiano lengua oficial, Barbón ha pedido a PP, Foro, Ciudadanos y Vox que no renieguen de su lengua y apuesten por un reconocimiento que evite su desaparición.

"No les pido ni les ofrezco, en fin, nada distinto a lo que han hecho en otras comunidades, incluidas las que gobiernan", ha señalado Barbón en su oferta de diálogo a la derecha en cuanto al asturiano, pero que también ha hecho extensivo a los retos que pretende abordar de forma urgente.