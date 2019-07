Ayuso: en los colegios de la Comunidad no hay adoctrinamiento

Madrid, 11 jul (EFE).- La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que en los colegios de la región "no se está impartiendo adoctrinamiento", en relación a un escrito en el que Vox pide al Consejo de Gobierno que diga en qué centros públicos y concertados se dan charlas LGTBI.

"He conocido hace muy poco la noticia, quiero ver en profundidad cómo son las preguntas y qué han ido a pedir exactamente para valorarlo", ha argumentado Ayuso a su llegada a la ofrenda floral en memoria de Miguel Ángel Blanco, el concejal popular asesinado a manos de ETA hace 22 años.

Según ha publicado la diputada socialista Carla Antonelli en sus redes sociales y han confirmado a Efe fuentes de Vox, Monasterio ha presentado este jueves un escrito en la Asamblea de Madrid en el que solicita información al Consejo de Gobierno de colegios públicos y concertados en los que el colectivo LGTBI Cogam haya realizado actividades informativas, formativas o de otra índole.

En el escrito, Monasterio pide la "fecha de celebración de la actividad, el centro en el que se realiza, el temario o información trasladada, breve descripción de la actividad o experiencia desde 2015 incluido hasta la fecha actual, nombre y apellidos del ponente o ponentes y cuál ha sido la clase o clases destinatarias".

Ayuso ha remarcado que lo que "sí tiene claro" es que en los colegios de la Comunidad de Madrid "no se está impartiendo adoctrinamiento".

"La inspección educativa y la comunidad no han recibido quejas formales de ningún tipo. En los colegios de Madrid se imparte información y educación de calidad", ha aseverado.

La líder de los populares en la región ha apuntado que en la comunidad "se educa en valores y tolerancia, como es normal en democracia y en una sociedad como la nuestra".

"Creo que no debería generarse una falsa alarma sobre la educación que se imparte en los colegios y creo que además este tipo de asociaciones solo van a los colegios que lo solicitan y de manera optativa y voluntaria. Creo que hay que tomarse esto con normalidad y no hacer una alarma donde no la hay", ha precisado.