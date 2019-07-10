Los titulares de la encuesta postelectoral del CIS

Madrid, 10 jul (EFE).- La encuesta postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre los comicios generales del pasado 28 de abril deja los siguientes titulares:
- UN 26 POR CIENTO DE LOS ESPAÑOLES PREFIERE UN GOBIERNO DE COALICIÓN CON PODEMOS.
- LA MAYORÍA DE QUIENES ABOGAN POR UN GOBIERNO PSOE/PODEMOS NO QUIERE QUE SEA APOYADO POR INDEPENDENTISTAS.
- AUNQUE ES LA OPCIÓN MÁS MENCIONADA POR LOS ENCUESTADOS, SOLO UNO DE CADA CINCO QUIERE UN GOBIERNO EN SOLITARIO DE PEDRO SÁNCHEZ.
- LA MITAD DE LOS VOTANTES SOCIALISTAS PREFIERE UN GOBIERNO MONOCOLOR.
- EL 66 POR CIENTO DE QUIENES VOTARON A CIUDADANOS APUESTA POR UN GOBIERNO DE SU PARTIDO Y EL PSOE.
- EL 27 POR CIENTO DE LOS QUE PENSARON EN ABSTENERSE FUE A VOTAR PARA EVITAR QUE GANARA LA DERECHA.
- UN 21,5 POR CIENTO DE LOS INDECISOS DUDÓ ENTRE EL PSOE Y PODEMOS Y EL 14,6 ENTRE PP Y CIUDADANOS.
- SOLO UNO DE CADA CUATRO ESPAÑOLES ADMITE QUE CATALUÑA INFLUYÓ EN SU VOTO.
- APENAS EL 7 POR CIENTO DECIDIERON SU VOTO POR LOS DEBATES.
- EL 31 POR CIENTO CREE QUE EL PP HIZO LA CAMPAÑA MÁS AGRESIVA, SEGUIDO DE CIUDADANOS Y VOX.
- SÁNCHEZ SIGUE SIENDO EL LÍDER POLÍTICO MÁS VALORADO.