Susana Díaz al PP: Que demuestren si quieren a España como los socialistas

Sevilla, 10 jul (EFE).- La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha dicho este miércoles sobre la carta dirigida al PP por 66 diputados y exdiputados socialistas que en 2016 se abstuvieron en la investidura de Mariano Rajoy, que los parlamentarios populares tienen ahora que demostrar "si quieren a España como la queremos los socialistas".

"Menos banderitas en la plaza de Colón, menos golpes de pecho y que demuestren que quieren a su país", ha clamado Díaz en una entrevista en Onda Cero, en la que no se ha mostrado muy optimista sobre una posible reacción del PP: "Me da que esa lección que dimos los socialistas, que fue dolorosa para nosotros, que ese acto de generosidad por España sólo lo hacemos los socialistas".

Así, la expresidenta de la Junta ha asegurado que no sólo no se ha arrepentido de haber promovido en su día la abstención, sino que cree que se equivocó por no haberlo defendido antes.

"Ese ejercicio de generosidad por España nada más que lo ha hecho el PSOE", ha recalcado, tras lo que ha rechazado que Pedro Sánchez, que defendió entonces el "no es no" y dejó el escaño, tenga más dificultades para defender hoy la abstención.

"Él es el secretario general del PSOE y aquello lo hizo el PSOE; es el secretario de todos los socialistas y está no solo legitimado, sino refrendado en las urnas, que dijeron que lo quieren de presidente", ha remachado.

Sobre la posición de Unidas Podemos, ha criticado que Pablo Iglesias, en su opinión, esté "primando su interés personal por encima de los intereses de España " y ha apostillado: "no quiero pensar que por segunda vez impida que haya un gobierno de izquierdas".