Sagan: "Si corro con pasión, las victorias llegan"

Colmar , 10 jul .- Peter Sagan es un habitual del podium del Tour de Francia. Lo visita cada día para enfundarse en maillot verde de líder de la regularidad, que se ha marcado como meta lucirlo hasta París por séptimo año consecutivo, lo que significaría un récord que hasta ahora comparte con el alemán Eric Zabel.

En Colmar, al término de la quinta etapa, lo visitó también como ganador de la etapa, la duodécima que suma desde que en 2012 debutó en esta carrera que le ha adoptado como uno de sus personajes necesarios.

"Si corro con pasión, las victorias llegan", aseguró, sonriente, el ciclista eslovaco del Bora, que con esta suma doce triunfos en la carrera francesa, los mismos que acumuló Zabel.

Considerado uno de los corredores con más talento del pelotón, Sagan se impuso en un "sprint" diferente, porque la mayor parte de los especialistas no habían podido superar en el grupo de favoritos los puertos previos de la primera etapa de los Vosgos.

Entre los que llegaron, fue imperial el eslovaco, que se impuso con mucha soltura, haciendo fructificar el trabajo de su equipo, que se había obstinado en que acabara en llegada masiva una etapa que, sobre el papel, estaba destinada a los luchadores.

"Sin mis compañeros no lo hubiera podido conseguir. Han hecho un trabajo formidable. Hemos controlado la carrera en todo momento, en el llano y en los ascensos", aseguró el ciclista, que reconoció que, "al final también juega un poco la suerte".

"Había que tener paciencia y trabajar para que se pudiera llegar al 'sprint'. Siempre había alguien por delante, pero el control ha sido muy bueno", narró.

"Luego, he tomado la buena rueda y he atacado en el momento adecuado. He sufrido en los ascensos, pero al final tenía muy buenas sensaciones", agregó.

Sagan no se da por vencido con esta victoria. Ambicioso, triple campeón del mundo de 29 años que acumula ya cuatro triunfos esta temporada, sabe que el trabajo es duro para acabar como líder de la regularidad en París.

En las cuatro primeras etapas individuales de la edición, su peor puesto ha sido el quinto, lo que demuestra que no le falta ambición. Tiene 47 puntos de ventaja sobre el segundo, el australiano Michael Mathhews, en la clasificación de la regularidad, una pelea que el eslovaco sabe que se da en cada kilómetro.