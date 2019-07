Podemos Madrid pide a Cs "valor" para defender sus pactos con la ultraderecha

Madrid, 10 jul (EFE).- La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha reclamado a Ciudadanos que "deje de fingir" sobre sus contactos con Vox, ya que ha demostrado que "no tiene ningún problema en asumir sus votos para ocupar sillones", y que "si pactan con la ultraderecha, tengan el valor de defenderlo".

En su discurso en el pleno de investidura de este miércoles, que no tiene candidato, Serra ha recalcado que PP, Ciudadanos y Vox comparten "un mismo proyecto político" cuyo único objetivo es "hacernos retroceder en derechos", por lo que las desavenencias que muestran en público están "creando cada vez más hartazgo" y "más desconfianza hacia las instituciones".

A su vez, ha acusado a Ciudadanos, que ostenta la presidencia de la Asamblea, de estar "hurtando el debate democrático a la ciudadanía madrileña" con este pleno sin candidato, convocado tras constatarse que ninguno de los aspirantes que se habían postulado, Isabel Díaz Ayuso (PP) y Ángel Gabilondo (PSOE), reunía los apoyos necesarios.

Gabilondo cuenta con los votos a favor de PSOE (37), Más Madrid (20) y Unidas Podemos (7), 64 en total, pero también con el rechazo de PP (30), Ciudadanos (26) y Vox (12), que suman 68.

Ayuso, por su parte, solo tiene asegurados los 56 votos a favor del PP y Ciudadanos, que ya han firmado un pacto de Gobierno en coalición.

Aún así, Serra considera que debería haberse aceptado la postulación de Gabilondo, pues a día de hoy es quien reúne más apoyos, y que tendría que hablarse "de cómo avanzar hacia una región más justa y más igualitaria".

"En vez de eso estamos aquí viviendo una infamia", ha protestado la portavoz, que ha aprovechado para criticar las posturas de PP, Ciudadanos y la formación de extrema derecha en temas como inmigración, violencia machista o derechos LGTB.

Serra estima que PP y Ciudadanos "han encontrado una excusa en la ultraderecha para hacernos retroceder", y que después de "mendigar" los apoyos de Vox "ya nadie les cree cuando hablan de democracia, derechos y libertades".

"Yo siempre he sabido lo que son, nunca me he hecho ilusiones", ha zanjado, si bien ha señalado que el partido naranja "está todavía a tiempo" de quitarle "la razón".

Al constatarse en este pleno que ningún candidato obtiene la confianza del Parlamento, comenzará a computar el plazo de dos meses -hasta el 10 de septiembre- tras el cual, si ningún aspirante la consigue, habría que convocar nuevas elecciones autonómicas.