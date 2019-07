Cs pide al Parlamento andaluz que condene la "violencia" en el Orgullo LGTBI

Sevilla, 10 jul (EFE).- Ciudadanos pretende que el Parlamento andaluz condene los "intolerables actos de odio y violencia" que dirigentes de ese partido sufrieron en el Orgullo de Madrid, así como las declaraciones de autoridades públicas y portavoces de entidades LGTBI que "justifican" los hechos "culpabilizando a las víctimas".

Esta proposición no de ley registrada por Ciudadanos, ha sido cuestionada por el PSOE y por Adelante Andalucía, mientras el PP no se ha referido directamente a ella aunque ha pedido a los grupos que sean "más rigurosos" y no se muevan solo por "oportunidad política".

El portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, ha dicho que no se puede "patrimonializar" este movimiento y ha defendido que se rechace y condene toda violencia, a la vez que ha opinado que si algún partido del Parlamento andaluz recrimina esta iniciativa "igual es que está legitimando la violencia".

También ha considerado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería dimitir si es "digno y coherente" con su cargo y ha manifestado que "lo peor" que se puede hacer es intentar "meter en el armario ideológico" a los votantes de Ciudadanos.