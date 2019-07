Peeping Tom cierra trilogía familiar con una oscura mirada sobre la infancia

Barcelona, 10 jul (EFE).- En la infancia hay inocencia y juego, pero también miedo y violencia, y por eso la compañía belga de danza Peeping Tom, famosa por las atmósferas perturbadoras en las que enmarca sus reflexiones lúcidas, ha dibujado una infancia nada complaciente en "Kind", obra que cierra su trilogía familiar.

La primera pieza de esta trilogía fue "Vader", dedicada a la figura del padre, seguida de "Moeder", la madre, y ahora llega "Kind", la hija, que se podrá ver los días 11 y 12 de julio en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), dentro del festival Grec.

"Fantasía y miedo son dos temas que van unidos en 'Kind' -según ha explicado este miércoles la codirectora del espectáculo Gabriela Carrizo-, porque no queremos sólo entretener, también nos gusta buscar el lado oscuro, lo que no se ve, y reflexionar sobre ello".

Esta mirada crítica cautivó al público de Barcelona en 2012, cuando el Grec programó su obra "32 rue Vandernbranden", y desde entonces tienen un público fiel en la capital catalana, que ya ha agotado las entradas de "Kind".

La relación de la compañía con Barcelona se ha estrechado en este espectáculo, que ha coproducido el TNC y que se ha gestado, en parte, en la sala de ensayos de este teatro catalán.

Además de la sala de ensayos, los creadores han utilizado también los almacenes del TNC, que "han sido fuente de inspiración" y de donde han tomado prestado "elementos de montajes anteriores que se verán en escena", según el director del TNC, Xavier Albertí.

Con estos elementos han creado el bosque sombrío "en el que se pierde la niña protagonista mientras busca su identidad" y en el que encuentra abismos y espacios familiares, según el codirector Franck Chartier.

Seis intérpretes y cuatro figurantes no profesionales participan en el montaje, en el que la mezzosoprano Euridike De Beul interpreta a "una niña inquietante -según Carrizo-, porque es demasiado mayor para el papel y su carne sobresale de las mangas y los calcetines".

Un elemento muy presente en la obra es la teoría de los psicoanalistas húngaros Nicolas Abraham y Mária Török sobre la transmisión intergeneracional de los fantasmas familiares, es decir, de aquellos tabúes y secretos que hay dentro de las familias y que, muchas generaciones después, aparecen en forma de comportamientos violentos u otras conductas antisociales.

La violencia es otro tema muy presente porque "la crisis ha incrementado su banalización y eso puede ser muy peligroso", en opinión de los condirectores.

El concepto de violencia entró en la pieza durante el proceso creativo, que coincidió con las recientes elecciones brasileñas, ha recordado Carrizo, que en la compañía cuenta con varias bailarinas de este país que están muy preocupadas por la facilidad con la que allí corren las pistolas y las balas.

"Una de ellas me dijo que no quería tener hijos en un mundo así y eso me hizo preguntarme cómo es posible que la gente tenga una visión tan negativa del mundo en el que vive", ha rememorado la directora.

La energía de los niños, el miedo a la soledad, las fronteras del inconsciente, las máscaras que llevamos todos y los impulsos primitivos que escondemos son otros asuntos que aborda este oscuro cuento de hadas con el que el TNC cierra su temporada.