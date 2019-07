Oramas acusa a Sánchez de humillar a Podemos al buscar un voto de adhesión

Santa Cruz De Tenerife , 10 jul (EFE).- La diputada de CC Ana Oramas ha acusado al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de someter a Podemos a una humillación sin sentido al proponer "un voto de adhesión" a su proyecto de "o lo tomas o lo dejas", y ha advertido de que el país no necesita nuevas elecciones sino un Gobierno.

Ana Oramas ha indicado en una rueda de prensa en la capital tinerfeña que no puede suceder que vuelvan a convocarse elecciones "porque le interesa al PSOE", sino porque no ha habido posibilidad de acuerdo para conformar un gobierno y en su opinión, sí las hay.

Lo que no puede ser, continuó la parlamentaria nacional, es que Sánchez postule una oferta de "este es mi gobierno y lo tomas o lo dejas o vamos a elecciones" porque, añadió, eso no se lo puede permitir un líder y un presidente del Gobierno de España.

En este momento, aseguró Oramas, el orden de las prioridades en la Moncloa no es el país sino las estrategias personales y electorales de Pedro Sánchez, algo "que debe meditar".

La dirigente nacionalista, que indicó que nadie puede dudar de que se ha enfrentado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y que no comparte sus políticas, pero también le parece "que la humillación" a la que a su juicio le está sometiendo Pedro Sánchez "no tiene sentido".

"Si no quiere pactar con Podemos que lo diga claramente y se centre en intentar pactar un programa de gobierno con otras fuerzas políticas", manifestó Oramas, porque "lo que no puedo ser es que me reúno de vez en cuando y encima insulto y humillo a mis posibles socios, esto no es serio".

Añadió la diputada que quizás a Sánchez se le olvida que si la investidura es fallida el día 22 de julio, el Rey tendrá que volver a hacer una ronda de consultas y entonces el líder socialista "puede renunciar" como en su momento hizo Mariano Rajoy.

CC no es sospechosa de tener nada contra el PSOE, prosiguió Oramas, puesto que en su momento apoyó en 2015 un posible acuerdo de gobierno con PSOE y Ciudadanos pero ahora, si prosperase la investidura de Pedro Sánchez con la abstención de PP o Cs, los nacionalistas canarios estarían dispuestos a firmar un acuerdo de legislatura para los asuntos referentes a Canarias.

Pero la percepción, prosiguió Oramas, es que el PSOE lo que quiere es un voto de adhesión y no está negociando nada, pues quiere un gobierno en minoría con su programa electoral y no ha ofrecido una coalición ni a Cs ni al PP.