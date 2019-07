Militao: "Soy un jugador polivalente que juega por amor a lo que hace"

Madrid, 10 jul (EFE).- El defensa internacional brasileño Eder Militao se definió, en su presentación como nuevo jugador del Real Madrid, como "un jugador polivalente que juega por amor a lo que hace" y que "no le gusta perder", en una comparecencia ante los medios que tuvo que cortar tras sentir un mareo.

"Es un día muy especial para mí y mi familia. Estamos llegando a un nivel muy alto, al mejor club del mundo y hoy es un día muy especial. Estoy muy feliz de llegar al Real Madrid", dijo con nervios en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu tras ofrecer sus primeras palabras en el palco de honor y recibir el cariño de los aficionados madridistas al saltar al césped.

"Soy un jugador polivalente que siempre juega por amor a lo que hace y que no le gusta perder. Siempre espero dar lo mejor de mí, soy un jugador muy competitivo", se definió.

Militao aún no ha hablado con su nuevo técnico Zinedine Zidane, pero mostró sus ganas de ponerse a sus órdenes tras unos días de vacaciones posteriores a la conquista de la Copa América. "Estoy deseando trabajar con Zidane. Espero que todo salga bien y hagamos un trabajo estupendo".

Sin marcarse el objetivo de ser titular, se mostró preparado para cualquier decisión que tome el entrenador francés. "Va a ser una disputa muy buena. He venido a hacer mi trabajo, se que no va a ser sencillo pero si el entrenador me da la oportunidad haré un buen trabajo. La titularidad la decide Zidane. Yo haré mi trabajo y lo que él decida será estupendo. Si quiere que juegue lo haré, manteniendo los pies en la tierra".

Resaltó el defensa brasileño la rapidez con la que está ocurriendo todo en su vida, al verse con tan solo 21 años ya en el Real Madrid. "Sin lugar a dudas las cosas han sucedido muy rápido en mi vida. He jugado poco tiempo en Sao Paulo, Oporto y ahora llego al mejor club del mundo. He crecido mucho, estoy muy contento por alcanzar objetivos y no voy a quedarme aquí".

Reconoció que cuando le llegó el interés del conjunto madridista por ficharlo a inicios de año, pidió que se firmase rápido. "Cuando supe la noticia estuve muy feliz, vi que mi trabajo se estaba haciendo bien. No me lo pensé dos veces, inmediatamente dije que lo hiciésemos. Me veía jugando en el mejor club".

Al aficionado madridista le dijo que verá "a un jugador muy competitivo que va a dar todo por la camiseta" y que va jugará cada partido "como si fuese el último". Con el deseo de "dejar mucha felicidad" a sus nuevos seguidores.

La Liga de Campeones es el título que más desea ganar Militao en el Real Madrid, sin pensar en la presión que tendrá cada día que se enfunde la camiseta. "Hay presión porque es un club muy grande. Lo bueno es hacer un buen trabajo, con seguridad. La presión siempre existe pero espero hacer una buena temporada", sentenció antes de ser preguntado por Neymar y no poder responder al sentirse indispuesto.