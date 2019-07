La mexicana Charlyn Corral, nueva jugadora del Atlético de Madrid

Madrid, 10 jul (EFE).- El Atlético de Madrid confirmó este miércoles la incorporación de la delantera mexicana Charlyn Corral, quien llega al campeón de la Primera División femenina tras haber dado por finalizado su tiempo en el Levante.

"La delantera mexicana posee una gran capacidad goleadora, faceta en la que ha destacado en la Liga Iberdrola, convirtiéndose en la máxima realizadora del campeonato en la temporada 2017/18 con 24 goles. En la pasada temporada, Charlyn anotó 20 goles para ocupar la segunda posición en la tabla de goleadoras", destacó el Atlético de Madrid en un comunicado.

En el cuadro rojiblanco, donde coincidirá con su compatriota Kenti Robles, la atacante mexicana también exhibirá además de su olfato goleador "su gran trabajo defensivo" y su "solidaridad".

"Me siento muy contenta y muy feliz de estar aquí. Es un gran reto y una gran responsabilidad y siento muchas emociones, he llegado a un buen lugar y no tengo duda de que seré feliz aquí", dijo Charlyn Corral, de 27 años.

"No les fallaré, vengo aquí a ganarme su respeto y cariño desde el primer día", apuntó.

Charlyn Corral llega para reforzar el ataque colchonero tras la salida de Jenni Hermoso. Es el segundo refuerzo en esa línea, tras la llegada de la ucraniana Olga Ovdiychuk.