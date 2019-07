Major irá a los tribunales ante eventual suspensión del Parlamento por brexit

Londres, 10 jul (EFE).- El ex primer ministro británico conservador John Major dijo este miércoles que está dispuesto a acudir a la Justicia para impedir que el próximo "premier" intente suspender el Parlamento para materializar un "brexit" sin acuerdo.

En unas declaraciones a la BBC, Major -en el poder entre 1990 y 1997- dijo que una medida así por parte del nuevo primer ministro -Boris Johnson o Jeremy Hunt- sería "totalmente inaceptable".

Johnson, antiguo ministro de Exteriores y exalcalde de Londres, se ha negado reiteradamente a descartar levantar las sesiones parlamentarias antes del 31 de octubre -la fecha fijada del "brexit"- para no dar tiempo a los diputados a que puedan presentar algún tipo de medida legislativa que bloquee una salida sin pacto.

"No puedes y no debes sobrepasar al Parlamento de esta manera. No puedo imaginarme cómo alguien pueda pensar que es correcto", subrayó el antiguo "premier", favorable a la permanencia del país en la UE.

Major señaló que está dispuesto a ir a los tribunales para pedir una revisión judicial de una eventual suspensión del Parlamento.

Los afiliados al Partido Conservador británico han empezado a votar por correo a uno de los dos candidatos a sustituir a Theresa May como primera ministra, después de que ésta presentase la dimisión el pasado junio al no conseguir que el Parlamento aprobase el acuerdo del "brexit" que había negociado con Bruselas.

Para poder suspender las sesiones parlamentarias, el primer ministro tendrá que pedirle a la reina Isabel II, jefa del Estado británico, el permiso para hacerlo.

La monarca estaría "en medio de una controversia constitucional" y "ningún político serio" debería hacerlo, insistió Major.

Los partidarios del "brexit", como Johnson, "hicieron campaña en el referéndum (de 2016) a favor de (defender) la soberanía del Parlamento (...) no pueden estar preocupados por la soberanía del Parlamento excepto cuando no es conveniente para el señor Johnson", agregó Major.

Diputados de la oposición laborista y el Partido Liberal Demócrata ya han indicado que están dispuestos a tomar algún tipo de medida legislativa para impedir un "brexit" sin acuerdo.

El próximo día 23 se conocerá el ganador del proceso de primarias para elegir al líder del Partido Conservador, que también se hará cargo del Gobierno del país.