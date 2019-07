Fundéu BBVA: ?cantante de un solo éxito?, mejor que ?one hit wonder?

Madrid, 10 jul (EFE).- Las expresiones ?cantante de un solo éxito? o ?grupo de un solo éxito? son alternativas preferibles en textos en español a ?one hit wonder?, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

En los medios de comunicación es habitual encontrar frases como ?Glenn Medeiros es lo que se llama un one hit wonder?, ?Algunas cantantes se convierten en estrellas, mientras que otras tienen que conformarse con ser una one hit wonder? o ?¿Quiénes son los one hit wonders del rock argentino de los años 80??.

La expresión ?one hit wonder? hace referencia a aquellos cantantes y grupos de música que obtuvieron un gran éxito con un tema, pero que no consiguieron volver a grabar un sencillo que tuviera repercusión. Esta idea queda reflejada en español mediante giros como ?cantante de un solo éxito?, ?artista de un solo éxito? o ?banda de un solo éxito?.

En este sentido, cabe aclarar que, según los diccionarios ingleses, ?one hit wonder? es el artista de un solo éxito, más que la canción en sí.

Así pues, en los ejemplos iniciales habría sido preferible escribir ?Glenn Medeiros es lo que se llama un cantante de un solo éxito?, ?Algunas cantantes se convierten en estrellas, mientras que otras tienen que conformarse con ser cantantes de un solo éxito? y ?¿Quiénes son los grupos de un solo éxito del rock argentino de los años 80??.

La Fundéu BBVA (www.fundeu.es), que trabaja asesorada por la Real Academia Española y cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación, cuenta con la colaboración, además, del Instituto Cervantes, la Fundación San Millán, Accenture y Prodigioso Volcán.