Fernández Vara: No caben ministros de Podemos con el desafío secesionista

Madrid, 10 jul (EFE).- El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este miércoles que "no puede haber ministros de Podemos" en un gobierno "de coalición" presidido por Pedro Sánchez cuando hay diferencias "tan sensibles" en el tema catalán "y cuando se tiene por delante la sentencia del procés".

En una conferencia sobre el modelo territorial en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernández Vara ha insistido en que estar en un gobierno "de coalición" no quiere decir estar sentado en el Consejo de Ministros y ha subrayado que no concibe dar ministerios a Podemos cuando hay diferencias insalvables en temas como el derecho de autodeterminación, que el PSOE no reconoce.

Y sobre la posibilidad de que Cs forme parte de ese hipotético gobierno de coalición, Fernández Vara ha recordado que los de Albert Rivera ya han dicho que no quieren saber nada del PSOE, si bien ha augurado que "algún día cuando atraviesen momentos difíciles se darán cuenta del gravísimo error que están cometiendo".

Fernández Vara ha asegurado que con 123 diputados se puede gobernar en solitario "pero no legislar".

Y en ese sentido ha explicado que "hay muchas formas de gobernar" y se ha referido, por ejemplo, a que se puede pactar una ley de presupuestos "y si pactas esto, pactas la política".

También ha remarcado que el Parlamento lo que va votar el día 23 es la investidura o no de Sánchez pero "el gobierno lo decide él, es la prerrogativa que tiene".

Y de cara a la investidura, ha pedido a los partidos políticos que "dejen gobernar" y si ahora el único que puede ser presidente es Sánchez, "hay que dejarle formar gobierno porque lo contrario es una anomalía", ha remarcado el líder autonómico.

Fernández Vara ha lamentado que nadie se ponga "de verdad" a llevar a la práctica la máxima de que España tiene que tener un gobierno cuanto antes y ha reprochado que haya políticos que piensen que no ocurre nada porque no haya gobierno: "Sí pasa, hay muchos proyectos parados", ha advertido.

El líder extremeño también ha dicho "echar de menos" en la política "a gente con edad y experiencia" que evitarían que se adoptasen "decisiones atropelladas" como se están tomando, "sin medir las consecuencias".

El presidente autonómico se ha mostrado contrario a nuevas elecciones porque "con las cosas de comer no se juega" y la gente no lo entendería y ante una nueva convocatoria se pensarían mucho si ir a votar.

Y sobre los nacionalismos ha asegurado que el "gran problema de España" es que se han convertido en "partidos bisagra" y dado que no se puede evitar que haya independentistas, sí se puede intentar "que no haya más de la cuenta".

Fernández Vara ha admitido que, probablemente, "España necesita muchas banderas y cuanto más grandes mejor", pero también ha dicho que "antes que las banderas es necesario que España funcione".

Y ha advertido del peligro que supone "refugiarse en las banderas" para compensar la parálisis a la que está sometido este país.