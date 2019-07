CC exige la transferencia inmediata de más de 1.200 millones para Canarias

Santa Cruz De Tenerife , 10 jul (EFE).- Coalición Canaria (CC) ha registrado un bloque de iniciativas en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno que de forma inmediata transfiera las partidas pendientes con el archipiélago, que suman más de 1.200 millones de euros y son innegociables, pues ya están consignadas.

Las dos diputadas de CC en el Congreso, Ana Oramas y Guadalupe González Taño, han advertido este miércoles en rueda de prensa que también se ha registrado una pregunta por escrito dirigida al Gobierno central para que precise "euro a euro" por qué las mencionadas partidas no están llegando a Canarias.

También ha exigido CC la reunión inmediata de la comisión mixta Canarias-Estado para abordar la transferencia de las competencias que establece el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y cumplir con las disposiciones del Régimen Económico y Fiscal "en su integridad".

La diputada Guadalupe González Taño explicó que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 son los que están prorrogados y en vigor y en ellos aparecen las partidas recogidas para Canarias que el Gobierno puede "perfectamente" transferir a la Comunidad Autónoma.

Sólo estas partidas suman más de 202 millones de euros y hay que añadir los 864,7 millones derivados del incumplimiento del convenio en materia de carreteras y los intereses de demora, que alcanzan ya los 140 millones "y suben mes a mes", dijo González Taño.

Al respecto, la diputada Ana Oramas advirtió de que el Gobierno central aunque esté en funciones "no tiene ya excusas" para transferir unas partidas "que son derecho de los canarios" porque en la Comunidad Autónoma ya no va a haber un gabinete de CC sino socialista, así que ya no tendrá que "castigar" a Fernando Clavijo.