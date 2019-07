AIG considera que la situación del aeropuerto de Barcelona "está mejorando"

Bruselas, 10 jul (EFE).- El consejero delegado del grupo International Airlines Group (IAG), Willie Walsh, señaló este miércoles que la situación del aeropuerto de Barcelona en términos de retrasos y anulaciones "está mejorando" respecto al problemático verano de 2018.

"Me encantaría decir que no habrá retrasos. Lo que puedo decir es que tras las dificultades del año pasado, la situación está mejorando", declaró el presidente de IAG, de matriz de British Airways, Iberia y de Vueling, entre otras, en una conferencia de prensa organizada en Bruselas por la plataforma sectorial Airlines For Europe (A4E).

En el verano de 2018, el aeropuerto de Barcelona-El Prat registró una oleada de retrasos y anulaciones, que afectaron especialmente a la aerolínea de bajo coste Vueling, motivados en parte por huelgas de controladores aéreos en Marsella (Francia), situado a 337 kilómetros.

"La situación en Barcelona está mejorando. Lo que no podemos controlar es el impacto" que los controladores aéreos "en Marsella tendrán en Barcelona, por la proximidad", agregó Walsh.

El máximo responsable de IAG señaló que "los asuntos locales han mejorado significativamente" y confió en que "sigan mejorando".

"El Gobierno, el aeropuerto, las aerolíneas... todos estamos tratando de mejorar la situación, vemos progresos", agregó Walsh.

El verano pasado, Barcelona registró un 2,02 % de anulaciones y se apuntó el 1,04 % de los vuelos con un retraso de más de tres horas, según la clasificación de RefundMyTicket.