El Bigotes implica a una diputada del PP en el juicio de Gürtel-Jerez

Madrid, 10 jul (EFE).- El número 3 de Gürtel, Álvaro Pérez, El Bigotes, ha dicho en el juicio de la rama de Jerez de la trama que la diputada del PP María José García Pelayo visitó en 2004, cuando era alcaldesa de esta localidad, la sede de las empresas del entramado para revisar el diseño del stand de Fitur adjudicado a las mismas.

Álvaro Pérez, que se encuentra en prisión al estar condenado e investigado en otras piezas de Gürtel, ha testificado este miércoles en el juicio que celebra la Audiencia Nacional en el que la Fiscalía pide penas de entre dos y siete años de prisión para los números 1 y 2 de Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, dos exempleados de empresas del grupo y cinco funcionarios del Ayuntamiento de Jerez.

Las fiscales les acusan de irregularidades en los contratos adjudicados directamente a empresas de Correa para el montaje del stand de Jerez en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) entre el 28 de enero y el 1 de febrero de 2004 y dos espectáculos, uno ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y otro de flamenco en los jardines del parque del Retiro de la capital por 355.391 euros.

Álvaro Pérez ha declarado que Correa le llamó en septiembre u octubre de 2003 para decirle que el ya fallecido Isidro Cuberos -ex jefe de prensa del PP que montó posteriormente una agencia de comunicación- le iba a encargar probablemente el stand de Fitur, lo que Pablo Crespo le confirmó poco después.

Ha añadido que a mediados de enero de 2004, cuando él salía de la sede de las empresas de Gürtel en la madrileña calle de Serrano, coincidió que entraba en las mismas Isidro Cuberos, que le presentó en ese momento a la entonces alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), la actual diputada popular María José García Pelayo.

El Bigotes, que ha recordado que ya lleva ya dos años y medio en prisión, ha asegurado que no realiza estas declaraciones porque haya "pactado nada" o haya alcanzado "algún tingladillo" con la Fiscalía.

Ha añadido que sigue la misma línea de "no callar nada" que decidió en el juicio por la rama valenciana de Gürtel al comprobar que estaban todos en el banquillo "menos el PP". "Nunca he mentido, he podido callarme cosas, pero ya no me callo", ha apostillado.

En el mismo sentido que El Bigotes ha testificado este miércoles también Mónica Magariños, empleada de empresas de Correa condenada a tres años de cárcel en la pieza de Fitur de Valencia, y que ha salido a finales de junio de la cárcel al serle concedido el régimen abierto después de trece meses en prisión.

Mónica Magariños ha confirmado que Pablo Crespo les dijo que por mediación de Isidro Cuberos habían sido adjudicados a las empresas de Correa los contratos para Fitur 2004 sin que hubiera salido el concurso ni estuvieran aún los correspondientes pliegos municipales.

Ha añadido que Isidro Cuberos iba a menudo a las oficinas del grupo ya que llevaba clientes y en una ocasión fue con María José García Pelayo.

Al igual que El Bigotes Mónica Magariños ha asegurado que no ha alcanzado ningún pacto con la Fiscalía para realizar estas manifestaciones.

Está previsto que María José García Pelayo testifique en este juicio después aunque las fiscales solicitaron que lo haga lo más tarde posible por si antes da tiempo a que se resuelva un recurso pendiente para determinar si se reabre o no la causa contra ella, archivada en su día por el Tribunal Supremo, ante las nuevas revelaciones de la acusada Isabel Jordán-

Esta exempleada de las empresas de Correa declaró el pasado día 4 de junio en el juicio que los contratos fueron adjudicados directamente por el Ayuntamiento de Jerez sin que se hubiera celebrado concurso público alguno.

Añadió que Cuberos tenía "buena relación" con la entonces alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, y que ambos visitaron en dos ocasiones la sede de las empresas de Correa en Madrid y se reunieron con Pablo Crespo.