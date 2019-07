Azucena Martí, delegada Plan Drogas: En verano, alerta ante el juego "online"

Madrid, 10 jul (EFE).- Más tiempo libre se convierte para algunas personas en sinónimo de más horas dedicadas al juego "online", algo que puede convertirse en un problema muy perjudicial y sobre lo que alerta de cara a este verano la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Azucena Martí.

En una entrevista con Efe, Martí subraya el peligro de "aislarse" a través de internet y "descuidar" el resto de las áreas humanas, desde el cuidado físico e intelectual al familiar y social, lo que se traduce en adicción.

PREGUNTA: ¿Cómo avanza el Plan de Acción sobre Adicciones 2017-2020 que incorpora como prioridades el juego patológico y el uso compulsivo de las nuevas tecnologías?

RESPUESTA: Lo estamos llevando a cabo. Todo lo que tiene que ver con las adicciones conductuales es prioritario y nos estamos coordinando con todos los actores que tienen que ver, por ejemplo, con el juego. Estamos en contacto con la Dirección General de Ordenación del Juego que depende de Hacienda, las ONG y con las comunidades, que tienen transferido el juego presencial, y viendo cómo están regularizándolo, con qué normativas para que sean más o menos equitativas.

Todo el tema de adicciones conductuales ha entrado en la nueva estrategia, no lo había hecho antes. Es importante ante la alarma social por la presencia de muchos locales de casas de juegos en calles de barrios populares y por la publicidad del juego "online", que también está siendo muy abusiva.

P: ¿Cuenta el Plan con un protocolo de diagnóstico?

R: El diagnóstico clínico ya existe en cuanto a trastorno por juego y juego patológico. Otro indicador es el que se consigue a través de las comunidades respecto a la demanda de tratamientos. Se está intentando obtener desglosado, va a ser nuevo, aunque hay dificultades en las respuestas por la dispersión en cuanto a cómo o con qué recursos están tratadas estas adicciones al juego en cada una.

Hay comunidades que lo tienen en salud mental y otras en adicciones y ese trasvase de datos lo estamos configurando para que sean lo más fiables posibles.

P: ¿Los padres saben que es un problema de salud la posible adicción de sus hijos a internet, al juego o al móvil?

R: La sociedad actualmente tiene muchísima más conciencia de lo que puede ser patológico cuando hablamos de adicciones conductuales. Se observa el tiempo que pasa un menor -también un adulto- con las redes, el ordenador o videojuegos y se ve lo que no es normal.

Muchas horas ante una pantalla pueden empezar a provocar irritabilidad, ansiedad y aislamiento. Son conductas que las familias detectan y pueden empezar a intentar controlarlas. Los padres y el entorno tienen un papel educativo fundamental.

P: ¿Es el verano una época peligrosa para "engancharse" al juego "online" u a otras adicciones a través de internet?

R: Tenemos más tiempo libre y los riesgos están en cuánto tiempo voy a pasar utilizando este tipo de recursos -nuevas tecnologías-, que son de utilidad. El problema es cuando lo llevo a unos límites que me perjudican. Hay que tener alertas. No aislarse y no descuidar otras áreas personales como el cuidado físico y personal, el familiar, social e intelectual.

Otro riesgo en verano es el tema del alcohol debido a más reuniones sociales y vida exterior. Las personas que ya tienen un abuso o las que no lo tienen encuentran más ocasiones para caer con los riesgos añadidos de los golpes de calor y de que se conduce más.

P ¿Cómo evitar que los menores se salten las barreras para al juego "online"?

R: La Dirección General de Ordenación del Juego está trabajando muy intensamente y se están sacando normativas al respecto, viendo las cortapisas para que no haya accesos. Lo que ocurre es que continuamente se tienen que ir revisando porque en el tema "online" hay muchísima imaginación para ir sorteando las trabas que en un momento pueda poner el sistema.

P: ¿Qué diferencias de género se detectan en el juego?

R: Las cifras son siempre superiores en caso de hombres cuando hablamos de juego problemático, de un 16,7 %, y en mujeres es del 9,4 % (datos entre población jugadora).

Los factores para cualquier adicción tienen que ver con sufrimientos personales que puedan producir ansiedad, angustia o dificultades en las relaciones sociales, pero también con el entorno, es decir, influye que sea de fácil acceso y que se vea con normalidad.

Se detecta que a la hora de solicitar tratamiento es más difícil para la mujer porque ella siempre sufre más el estigma de la vergüenza y de la culpa.

P: ¿Hay una apertura sin control de casas de apuestas?

R: La regulación del juego presencial es competencia de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, son los que tienen que dar los permisos de apertura y todo lo que tiene que ver con el tipo de comercio y con regular, por ejemplo, la distancia entre las casas de juego y los colegios y la parte exterior en cuanto al tipo de publicidad.

No hay una unificación y cada comunidad tiene su competencia y normativa. En las reuniones intersectoriales vemos qué normas tiene cada una, cuáles protegen mejor al ciudadano y se trabaja para que estas vayan siendo adaptadas.

P: ¿Es beneficioso autoexcluirse del juego presencial y "online" en el registro para ello del Ministerio de Hacienda?

R: Estos registros llevan tiempo, ya estaban con bingos y casinos de juego presencial. Se trata de un paso muy importante que da una persona y muy garantista para ella y las familias.

P: ¿Qué retos son prioritarios para su departamento?

R: Hay que controlar las tendencias y el Observatorio, las comunidades y también la sociedad te dicen dónde puede estar más la emergencia.

Sabemos que ha habido un pequeño repunte del tabaco entre los jóvenes cuando la tendencia era a la baja. También hay que trabajar con el tema del cannabis y el alcohol -primera sustancia de consumo- al igual que con el juego y el uso de las pantallas.

Las adicciones son un mundo tan cambiante como el propio ser humano.