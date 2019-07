Víctor Claver: "Estar con la selección siempre es muy especial"

Andorra la Vella, 9 jul (EFE).- El alero valenciano del FC Barcelona Víctor Claver, que asistió este mediodía al Nike Camp (Campus Nike) en Andorra, aseguró que "estar con la selección siempre es especial".

El jugador acababa de conocer la lista de 16 jugadores del combinado español dirigido por Sergio Scariolo para la preparación de cara al Mundial de la China.

El alero estaba entre los elegidos en una lista sin Nikola Mirotic, Pau Gasol o la baja a última hora de Sergio El Chacho Rodríguez.

Eso sí, con las novedades de Quino Colom, Jaime Fernández, Javi Beirán o Pablo Aguilar. De estos 16 convocados se quedarán cuatro fuera del Mundial. "Personalmente estoy muy contento de estar en está lista de la selección. Tengo muchas ganas de estar en el Mundial después de dos veranos ausente de la selección. Estar con España siempre es muy especial y vamos con una plantilla que mezcla experiencia con juventud. Yo creo que podemos hacer un buen papel en China".

El valenciano también habló de las bajas sensibles de está selección renovada. "Sin duda son bajas importantes con jugadores que han sido referencia en los últimos años sobretodo Pau Gasol y los demás también han sido importantes. Eso sí, las ventanas han servido para coger gente poco habitual y que cogieran experiencia y eso es muy positivo".

De la actualidad del FC Barcelona hablo Claver. que recientemente renovó su contrato con los blaugranas por tres temporadas más. "La palabra es ilusión. Para mí es especial renovar y seguir en esté proyecto del Barça. Tenia ganas de encontrar esa estabilidad y ahora que todo se transforme en títulos".

De la llegada de Nikola Mirotic, afirmó: "Quien diga que no le ha sorprendido este fichaje miente. Yo creo que nadie se lo esperaba. Llega ilusionado y estar con la familia en Barcelona la va a venir bien. Viene con más ganas que nadie". Sobre la llegada de jugadores NBA a la ACB, Víctor Claver que ya volvió, explica cuál cree que son los motivos. "Unos volvemos a la fuerza y otros no tanto, pero si que es verdad que la competitividad que hay aquí no la encuentras allí y eso nos mueve mucho a los deportistas".

Por las opciones de ganar la Euroliga la temporada que viene, Víctor Claver se mostró cauto. "Siempre es el objetivo. Poder luchar por la final four siempre es un reto. Nos quedamos cerca el curso pasado y tenemos que seguir creciendo y más como equipo".