Vall: "El objetivo es estar en las finales, allí siempre hay una oportunidad"

Barcelona, 9 jul (EFE).- La nadadora española Jessica Vall, que participará en el Mundial de Gwangju en las pruebas de 50, 100 y 200 metros braza, aseguró este martes que su objetivo para Corea del Sur es "estar en las finales", porque allí "siempre existe una oportunidad".

"Mi objetivo es poder estar en mis registros, bajarlos. Y competir contra mis rivales me hará estar en mis registros, una cosa te lleva a la otra. El objetivo es poder estar en las finales y, una vez en la final, siempre existe una oportunidad", explicó la medallista de bronce en el Mundial de Kazán de 2015.

Vall, que atendió a los medios en la piscina de su club, el CN Sant Andreu, destacó que se encuentra muy bien porque, declaró, "el trabajo de verdad, duro, ya se ha hecho" y ahora solo queda "perfilar los detalles y cosas técnicas" antes de empezar a competir, que es "lo bonito".

La catalana reconoció que en los mundiales en los años preolímpicos, como es el caso, con Tokio 2020 en el horizonte, son un poco extraños, pero recordó que la circunstancia no es nueva para ella.

"Ya he vivido un Mundial en año preolímpico, en Kazán. Puedes encontrarte gente que despunta de golpe o gente que no viene a competir, o que se borra un poco. Pero como es una situación que ya me he encontrado, nosotros lo presentamos como un Mundial más. Nos hace una ilusión muy grande", valoró.

Jessica Vall, a sus 30 años, será en Gwangju la nadadora más veterana de los cuatro deportistas del CN Sant Andreu (los otros tres son Àfrica Zamorano, Lidón Muñoz y Joan Lluís Pons) que competirán en Corea, algo que no le añade responsabilidad.

"Me considero una más. Sí que puedo dar algunos consejos al ser mi cuarto Mundial, pero por otro lado creo que lo que me mantiene viva aún es que sigo aprendiendo", relató.

Vall, más allá de su experiencia, subrayó que ir cuatro nadadores del mismo club "da mucha confianza" y que poder compartir la parte más divertida de una competición así con quien trabaja a diario "es algo muy bonito".