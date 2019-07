Tusk pide a Azerbaiyán y a Armenia restaurar ambiente proclive a la paz

Bakú, 9 jul (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, instó hoy a Azerbaiyán y a Armenia a crear un ambiente que conduzca a un diálogo productivo entre ambos países y a una resolución pacífica del conflicto en Nagorno Karabaj.

"No hay una solución militar, sino solo una solución política acorde al derecho y los principios internacionales", dijo Tusk en una rueda de prensa tras reunirse en Bakú con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev.

"La Unión Europea (UE) sigue apoyando plenamente los esfuerzos de los copresidentes del Grupo de Minsk (Francia, Rusia y EEUU) y su iniciativa de lograr una resolución justa y duradera basada en los principios del Acta Final de Helsinki", señaló el político polaco.

Se refería al principio expresado en ese documento histórico de 1975 sobre la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras.

Tusk, que reiteró el apoyo de la UE a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Azerbaiyán, dijo que valoraba la disminución de las tensiones en torno al conflicto, pero admitió que los Veintiocho "han estado preocupados por las recientes muertes a lo largo de la línea de contacto".

"La contención es importante, al igual que las medidas para restaurar un clima que conduzca a la paz y favorezca un diálogo productivo", afirmó el presidente del Consejo Europeo.

"La UE está preparada para apoyar actividades encaminadas a construir la paz y está lista para asistir en acciones concretas para preparar a la población para la paz", recalcó.

El presidente de Azerbaiyán dijo que "el conflicto debe ser resuelto en base a la integridad territorial de Azerbaiyán y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relevantes".

Para el mandatario, "el statu quo no es aceptable y tiene que haber un cambio", uno que implique el fin de la "ocupación" de Armenia de territorio azerbaiyano.

Según dijo, los esfuerzos de Azerbaiyán "están dirigidos a una resolución en el menor plazo posible".

Sin embargo, dijo que Ereván no estaba en la misma línea, al afirmar que "la postura no constructiva de Armenia es la principal razón por la que aún no se ha solucionado el conflicto", que, según dijo, ha producido un millón de refugiados y desplazados internos.

Desde que ha asumido las riendas en Armenia Nikol Pashinián, al que visitará Tusk este miércoles, las dos partes han intensificado los contactos a nivel de ministros de Exteriores y otros enviados, e incluso el primer ministro armenio y Alíev se han llegado a reunir.

A la vez, Ereván insiste en la necesidad de incluir en el proceso de las negociaciones a representantes del enclave separatista para hallar una solución aceptable para todas las partes implicadas.

En la pasada década de los años 80, en tiempos soviéticos, el territorio azerbaiyano de Nagorno Karabaj, poblado mayoritariamente por armenios, pidió su incorporación a la vecina Armenia, tras lo cual estalló una guerra que causó unos 25.000 muertos.

Al término de los combates, las fuerzas armenias se hicieron con el control del Karabaj y también ocuparon vastos territorios azerbaiyanos, que llaman "franja de seguridad", para unirlo a Armenia.

El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado cuatro resoluciones que demandan la retirada de las tropas armenias del territorio azerbaiyano.