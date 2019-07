Suárez: "Tenía ofertas pero me decanté por el Real Zaragoza por su ambición"

Zaragoza, 9 jul (EFE).- El delantero del Real Zaragoza Luis Suárez ha explicado durante su presentación como nuevo jugador 'blanquillo' que, a pesar de tener varias ofertas de otros clubes se decantó por el conjunto aragonés debido a "la ambición del proyecto para regresar a la Primera División".

"Sabía que al venir aquí no se habla de otra cosa que el ascenso porque el club no merece estar en Segunda División con toda la historia que tiene. Merece estar en Primera. Tenía varias opciones pero el proyecto es muy ambicioso", ha manifestado, añadiendo que haber dejado escapar esta oportunidad hubiese sido "una locura".

El ariete colombiano llega a la capital aragonesa cedido por el Watford inglés y conoce la categoría de plata del fútbol español gracias su periplo a préstamo en el Gimnástic de Tarragona durante la última temporada, en la que anotó cuatro goles.

"Sé dónde he venido, no he tenido que preguntar a nadie. Un jugador que viene al Real Zaragoza y no tenga el ascenso en la cabeza no viene a nada. Ojalá a final de temporada podamos conseguirlo", ha subrayado.

Así, Suárez, de 21 años, refuerza la delantera a la espera de otro jugador que cierre la línea ofensiva y que garantice gol al proyecto aragonés tal y como ha explicado el director deportivo de la entidad, Lalo Arantegui, en sus últimas intervenciones.

Esa llegada de un compañero en la punta no aporta presión al joven atacante, sino que asegura poder ser "la referencia" o bien "adaptar sus habilidades con las de un nueve con características diferentes", ha apuntado el jugador sudamericano. Todo ello será posible, ha continuado, gracias a un "proceso de adaptación" conforme a las directrices que plantee Víctor Fernández.

Asimismo, el jugador no se ha impuesto un "techo" sobre la cifra goleadora a alcanzar a lo largo del curso. Su deseo es aportar su "granito de arena" para ayudar al cuadro maño a figurar entre las primeras posiciones de la clasificación y pelear por el ascenso, de manera que si lo hace con goles "serán bienvenidos", ha recalcado.

Luis Suárez también ha manifestado sus ganas de ponerse a las órdenes del técnico zaragozano y ha aplaudido el estilo que le define que es buscar la portería contraria llevando la batuta a lo largo del partido. Un sistema que para Suárez "es lo mejor" atendiendo a sus condiciones ya que es capaz de realizar "una buena ruptura" en las líneas defensivas rivales y "bajar a recibir el balón".

En menos de 24 horas el Real Zaragoza ha presentado a Javier 'Pichu' Atienza y al ariete colombiano, dos piezas importantes del nuevo proyecto para la temporada 2019-20, y esta semana, según destacó Lalo Arantegui durante la presentación del central, el club hará oficial la incorporación de otros dos jugadores para dotar al entrenador zaragozano del mayor número de efectivos posible de cara a la concentración que el equipo aragonés realizará en Boltaña (Huesca).