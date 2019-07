PSOE a PP: si quiere pactos de Estado, el primero es desbloquear investidura

Madrid, 9 jul (EFE).- La portavoz del grupo Socialista, Adriana Lastra, ha respondido este martes al líder del PP, Pablo Casado, que si quiere que el Gobierno acepte negociar sus ofrecimientos de pactos de Estado, el primero de ellos debe ser el desbloqueo de la investidura de Pedro Sánchez.

En rueda de prensa en el Congreso, Lastra se ha referido al encuentro de Sánchez con Casado -que se prolongó una hora y cuarto- y la ha calificado como una reunión "dentro de la normalidad democrática e institucional, con el máximo respeto".

"Le trasladamos al señor Casado que al resto de los partidos compete la responsabilidad de asegurar la gobernabilidad", ha explicado, y señaló que el presidente en funciones le ha pedido al líder del PP "que no bloquee la investidura, sobre todo porque no hay una alternativa posible" a un gobierno liderado por otro que no sea Sánchez.

Además, ha lamentado el "repliegue de argumentos" de Casado, que "hace tres años hablaba de la responsabilidad de Estado" para que el PSOE se abstuviera en favor de Mariano Rajoy, cuando se trataba "de un partido imputado por corrupción".

"Es paradójico", ha subrayado la portavoz socialista, que Casado diga que "después de la investidura" el PP puede alcanzar "acuerdos de Estado" con el Gobierno y ha exigido entonces que "el primer pacto de Estado" al que ambas fuerzas lleguen es que los populares "no bloqueen la investidura".

También Lastra ha criticado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por su negativa a reunirse con Sánchez, y ha considerado que al parecer "Ciudadanos no tiene ningún problema en reunirse con Vox pero sí en reunirse con el presidente del Gobierno".

La portavoz ha dicho que le sorprende que Rivera, quien "se dice hombre de Estado y va repartiendo carnet de constitucionalista" a los españoles, se niegue a sentarse con el candidato a la investidura que ha propuesto el jefe del Estado .