Presidente PPC admite una "crisis de confianza" del electorado hacia partido

Barcelona, 9 jul (EFE).- El presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha admitido este martes una "crisis de confianza" del electorado catalán constitucionalista hacia su partido, situación que "se está empezando a revertir", y ha reclamado de nuevo elecciones autonómicas ante una legislatura que ve "muerta".

En declaraciones a TV3, Fernández ha reconocido que el PPC "ha tocado fondo" tras los resultados de su partido en Cataluña en el reciente ciclo electoral, pero se ha marcado como objetivo "recuperar el liderazgo" del constitucionalismo "rediseñando" el proyecto político de los populares.

Ha pedido de nuevo la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas ante una legislatura que ve "muerta" y con un Govern que "no tiene un plan de gobierno" ni presupuestos.

Preguntado si cree posible trasladar la iniciativa de "Navarra Suma" a Cataluña, ha opinado que es "muy difícil", porque aquí las "circunstancias son muy diferentes".

Fernández ha defendido que el PP es el "partido del diálogo", dentro del marco de la Constitución, para solucionar la crisis de Cataluña.

En este sentido, ha criticado que los independentistas busquen la "imposición" y "no el diálogo": "No se puede dialogar con los que no quieren", ha agregado.