Obras Misionales lanza una campaña para invitar a colaborar con las misiones

Madrid, 9 jul (EFE).- Obras Misionales Pontificias (OMP) ha puesto en marcha la campaña "Cadena de Bondades", como anticipo del mes misionero extraordinario convocado por el papa Francisco para octubre y con la que quieren concienciar a la población de que cada persona tiene un papel fundamental para construir un mundo mejor.

Se trata de un rap que llega de la mano de 'Grilex' y 'Not from this world', en el que explican la cadena de bondades que empieza con la donación altruista de un joven a un mendigo, gesto que desencadena una sucesión de buenas acciones por parte de personajes conectados de manera fortuita.

"Estamos intentando hacer descubrir a la gente que cada uno de nosotros formamos parte de esa cadena, que somos un eslabón de esa cadena y tenemos que llevar a los demás lo que tenemos en el corazón", ha explicado en rueda de prensa el director de OMP, José María Calderón.

Así, el misionero no sólo es el sacerdote, sino las personas que "rezan o ayudan económicamente" a las misiones o cuando son capaces de transmitir el mensaje de la Iglesia.

"Cada pequeño gesto cuenta y con la colaboración de todos, la presencia de las misiones por todo el mundo es posible", ha subrayado.