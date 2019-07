La nigeriana Lesley Nneka Arimah gana el Premio Caine, el "Booker de África"

Abuya, 9 jul (EFE).- La escritora nigeriana Lesley Nneka Arimah se ha adjudicado el prestigioso Premio Caine de Literatura Africana de 2019, conocido también como el "Booker de África".

Arimah ganó el galardón, dotado con 10.000 libras (algo más de 11.100 euros/12.400 dólares), otorgado al mejor relato corto original publicado por un autor africano en inglés, por su obra "Skinned".

Al recoger el premio en una gala celebrada anoche en Londres, Arimah defendió la literatura elaborada con una "mirada africana".

"Vuestras historias se han añadido al perfil de la literatura africana, añadiendo muchas voces que necesitamos para iluminar quienes somos", dijo la autora, nacida en la capital británica en 1983, en un mensaje dirigido a sus colegas africanos.

La novelista se impuso a los otros cuatro finalistas: las escritoras Meron Hadero (Etiopía), Cherrie Kandie (Kenia) y Ngwah-Mbo Nana Nkweti (Camerún); y el literato Tochukwu Emmanuel Okafor (Nigeria).

"Skinned", obra publicada en la revista literaria estadounidense McSweeney's Quarterly Concern en 2018, es una narración satírica que aborda los desafíos que afrontan las mujeres en las sociedades africanas dominadas todavía por rituales tradicionales.

El texto cuenta la historia de Ejem, una mujer joven inmersa en una cultura en la que, a la edad de 15 años, las chicas son desnudadas en virtud de un ceremonial y deben contraer matrimonio para recuperar el derecho a vestirse.

El escritor keniano y presidente del jurado del Premio Caine, Peter Kimani, destacó que "Skinned" representa "una repetición única de la lucha de las mujeres por su inclusión en una sociedad regulada por rituales".

Según Kimani, la obra "desfamiliariza lo familiar para derribar las jerarquías sociales, desafiar las tradiciones y visualizar nuevas posibilidades para las mujeres del mundo".

Ganadora del Premio de Relato Corto de la Commonwealth para África en 2015, Arimah ya había sido finalista del Caine en 2016 y 2017.

La escritora, que publicó en 2017 su primera colección de cuentos, titulada "What It Means When a Man Falls from the Sky", reside actualmente en Las Vegas (Estados Unidos) y trabaja en una novela "acerca de ti".

El Premio Caine se concedió por primera vez en el año 2000 y lleva ese nombre en homenaje a Michael Harris Caine, antiguo presidente del grupo Booker, fundador del premio literario homónimo.

Debido a su relación con el reputado Premio Booker de literatura de ficción, el Premio Caine también se conoce como el "Booker de África".