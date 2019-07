Nieto dice que los Mossos debían detectar la radicalización de imán de Ripoll

Barcelona, 9 jul (EFE).- El ex secretario del Estado de Seguridad José Antonio Nieto ha dicho que la coordinación de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil fue "razonablemente buena" tras los atentados del 17A, aunque cree que era la policía catalana quien debía detectar la radicalización del imán de Ripoll.

Así lo ha asegurado Nieto este martes en su comparecencia por videoconferencia en el Parlament de Cataluña durante la sesión ordinaria de la Comisión de Investigación sobre los Atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) de agosto de 2017, en la que no han acudido cuatro comparecientes que habían sido citados, entre ellos el director del Europol, Manuel Navarrete.

El cuerpo de los Mossos, como "policía integral de Cataluña", era a quien le correspondía "detectar si había radicalización en el imán de Ripoll", ha afirmado el ex secretario del Estado de Seguridad, quien considera que de esto "no se pueden culpar" a este cuerpo, y ha añadido: "Pero si no podemos hacerlo con los Mossos, no podemos hacerlo a nadie más".

"Se hizo un buen trabajo por parte de los Mossos" y hubo una "voluntad positiva de integración y coordinación en los responsables policiales" pero "hubiese sido mejor" si se hubiera "conseguido un sistema de integración de todos los cuerpos", pues "resulta muy complicado que la Policía Nacional y la Guardia Civil se integren en el órgano de control y seguridad en Cataluña", ha dicho Nieto.

En este sentido, Nieto ha apuntado: "tras la explosión de Alcanar no teníamos ninguna información elaborada, no tuvimos acceso al lugar donde se produjo el atentado. Le correspondía a los Mossos atender a estos hechos y no solicitaron ninguna colaboración a ningún ente dependiente de la secretaria. No tuvimos acceso a ningún dato objetivo."

En relación al conocimiento previo al atentado, Nieto se ha referido a que España en aquel momento estaba a un nivel cuatro sobre cinco de alerta terrorista, lo que demostraría que se tenía "la percepción y los datos suficientes como para permitirnos intuir que la posibilidad era real".

Al final de su comparecencia, Nieto se ha indignado con las preguntas que le formulaba la diputada de la CUP, Natàlia Sánchez, hasta el punto de que ha llegado a preguntarse en voz alta: "¿Están diciendo que el atentado lo organizó alguien desde algún organismo público o están diciendo que pudiéndolo evitarlo no se hizo?".

"Me parece absolutamente lamentable. A mi no me están haciendo ustedes ninguna investigación, yo participo en ella", ha concluido el ex secretario.

La comisión de investigación también había citado a otros cuatro comparecientes que no han acudido a la cámara catalana: el director del Centro Europeo contra el Terrorismo del Europol, Manuel Navarrete, el ex director general de la Guardia Civil José Manuel Holgado; y los jefes de Información, Investigación y Ciberdelicuencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Juan Carlos Ortiz y Fernando Santafé, respectivamente.

Como estipula el reglamento del Parlament, la mesa de la comisión de investigación ha acordado citar de nuevo el próximo viernes 12 de julio -cumpliendo el plazo establecido de tres días de margen- a los cuatro comparecientes que no han asistido a la sesión.

Si el viernes también desatienden voluntariamente el requerimiento del Parlament, la Mesa de la cámara lo podría notificar a la Fiscalía, según establece el artículo 68 del reglamento, que regula las comparecencias ante las comisiones de investigación.

La misma situación se presentó ya el mes pasado cuando el coronel Diego Pérez de los Cobos, el director del CNI, Félix Sanz Roldán, y exmandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña plantaron a la cámara catalana, que también les había citado como testigos en una sesión secreta de la misma comisión.