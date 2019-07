Muniain: "Los años te hacen ser más cauto y marcar objetivos a corto plazo"

Lezama , 9 jul .- Iker Muniain, que a sus 26 años y en su décima temporada en el Athletic Club se estrenará esta campaña como primer capitán del equipo rojiblanco, eludió fijarse metas para el final del curso porque, subrayó, "los años te hacen ser mas cauto y marcarte objetivos a corto plazo".

"El objetivo es hacer una pretemporada completa que sea la base de lo que consigamos durante la temporada. Lo primero que hacemos en centrarnos en eso y prepararnos bien para ir consiguiendo estar cuanto más arriba mejor", subrayó el navarro en la rueda de prensa que ofreció en Lezama tras el entrenamiento de este martes.

Muniain matizó, no obstante, que "la ambición y el hambre de estar siempre arriba está intacta" porque su intención en todo momento es "ganar, competir y hacer las cosas bien para ilusionar" a los aficionados.

El delantero admitió que la experiencia de la pasada campaña, en la que llegaron a diciembre en zona de descenso antes de una espectacular remontada que dejó al Athletic a las puertas de Europa, es uno de los aspectos que le empuja a esa cautela.

"No es fácil de olvidar los momentos malos que pasamos el año pasado. Le ves las orejas al lobo y no es agradable. Por eso vamos a tener tranquilidad, pero que no quepa duda de que desde el primer partido iremos a por todas", recalcó.

Por otro lado, Muniain comentó que, al margen de la llegada del portero Jokin Ezkieta, "los mejores fichajes son la gente de la casa", en referencia a Gaizka Larrazabal, Asier Villalibre, Iñigo Vicente, Oihan Sancet, Dani Vivian y Hodei Oleaga, los seis cachorros que harán la pretemporada con Gaizka Garitano.

"No hay mejor noticia que esa. Es de lo que se nutre el primer equipo y lo que lleva sosteniendo tantos años a este club. Que sigan saliendo chavales con muchas virtudes y verles pelear por hacerse con un hueco en la plantilla es motivante. Es lo que debe ilusionar en la afición", reflexionó.

Sobre su nueva faceta de primer capitán, el de la Txantrea admitió que se trata de "una responsabilidad máxima" que espera "representar de la mejor manera" y, además, "ser un ejemplo".

"Me veo muy preparado. He tenido la suerte de tener en el vestuario a grandes capitanes. Sería una falta de respeto elegir a uno con todos los que he tenido. No quiero destacar a ninguno, sino la labor de todos. El papel de capitán es muy importante, pero las decisiones se toman entre toda la plantilla", aclaró.

Muniain, por último, reconoció que desde su debut como león, el 30 de julio de 2009 en un partido europeo ante el Young Boys suizo, el tiempo "ha pasado muy rápido".

"Diez años dan para mucho, para vivir muchas cosas y experiencias de todo tipo, buenas y malas. Mi objetivo es prepararme cada día para aguantar el máximo tiempo posible, ojalá diez más. Han pasado diez años y aquí sigo, con la máxima ilusión del mundo", concluyó el navarro.