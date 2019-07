El millonario Tom Steyer se suma a los aspirantes presidenciales demócratas

Washington, 9 jul (EFE).- El millonario Tom Steyer, quien ha encabezado una campaña para promover un juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que buscará la candidatura presidencial por el Partido Demócrata en las elecciones de 2020.

El anuncio de Steyer, a través de un video, ocurrió pocas horas después de que el representante demócrata Eric Swalwell, de California, anunciara que abandonaba la competencia por la postulación presidencial demócrata, en la que participan una veintena de políticos.

"Los otros candidatos presidenciales demócratas tienen muchas y buenas ideas que llevarán a nuestro país hacia adelante, pero no podrán cumplir ninguna hasta que pongamos fin al dominio que las grandes corporaciones tienen sobre nuestra democracia", sostuvo Steyer en un comunicado.

"Como alguien ajeno, he llevado a cabo esfuerzos desde abajo para plantar cara a las grandes compañías y he obtenido resultados para el pueblo. Eso es algo que no es común en Washington en estos tiempos y es por lo que me presento a presidente", aseguró el millonario, quien ha hecho su fortuna en el mundo de las finanzas.

Desde el año pasado Steyer, quien gestiona un fondo de especulación de alto riesgo, ha pagado anuncios en la televisión y otros medios para promover un juicio político en el Congreso contra el presidente Trump.

Y, al igual que hizo Trump cuando anunció en 2015 que se sumaba a la competencia por la candidatura presidencial republicana, Steyer se presentó como alguien ajeno a la política e incorruptible por las grandes corporaciones gracias a su enorme fortuna, la mitad de la cual donará a obras de beneficencia, según ha prometido.

Según el Centro para Política Responsable, Steyer, de 62 años, y su esposa Kat Taylor, han donado más de 238 millones de dólares a campañas y grupos políticos, lo cual los coloca en segundo lugar entre los contribuyentes políticos mayores detrás tan sólo del magnate de los casinos Sheldon Adelson y su esposa.

En enero pasado, Steyer viajó a Iowa, el estado donde comenzarán las primarias en febrero de 2020, lo que alimentó las especulaciones sobre su intención de sumarse a la contienda electoral.

Pero el millonario hasta ahora había dicho que no buscaría la candidatura demócrata y centraría sus esfuerzos en buscar un juicio político contra Trump.

La disputa por la candidatura presidencial demócrata tuvo este lunes su primera baja, cuando Eric Swalwell anunció que se retiraba, dejando a otros 24 competidores en liza.

En una rueda de prensa en la ciudad de Dublin, en el área de la bahía de San Francisco (California), Swalwell puso fin a una campaña que duró exactamente tres meses, tras haber participado en uno de los dos debates celebrados entre los aspirantes demócratas, en el que atacó al hasta ahora favorito, el exvicepresidente Joe Biden, debido a su avanzada edad.